15 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Günaydın'dan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre yasaklı madde siparişi verip siparişini teslim alırken polislere yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla olan telefon konuşmaları ortaya çıktı!
Büyük bir gizem yarattıktan sonra Şükrü'süyle Cannes'da boy gösteren Sibil Çetinkaya, kombiniyle de kolyesiyle de dillere düştü!
Aramızda Kalmasın programına konuk olan Tayfun Duygulu'nun eşi Bella Duygulu'nun evlilik öncesi yaşadıkları hakkında söyledikleri ve ihanet açıklaması duyanları şoke etti.
Dünya listelerinde rakiplerinin hepsini sollayıp Tiryakinim'le birinci numaraya yerleşen Bayhan'ın şarkısı kaldırıldı. Herkeste bağımlılık yapan şarkının kaldırılması Danla Bilic'i derinden sarstı!
Popstar yarışmasıyla tanıdığımız Bayhan, yeni şarkısı Tiryakinim ile Türkiye'yi bile aşarak Dünya Viral Listesi'nde zirveye yerleşmişti. Şarkı her yerde çalmaya devam ederken şok bir olay yaşandı. Teknik sebepler her şeyin önüne geçti.
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Şu sıralar yer aldıkları dizilerle adlarından bahsettiren Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın birlikte her pozu ayrı olay oluyor! Karizmatik görünüşleri ve uyumlarıyla dikkat çeken ikilinin yeni pozu ise düşman çatlattı!
Bir döneme yakışıklılığıyla damgasını vuran Arda Kural'ın yıllar içerisinde yaşadığı değişim hepimizi hem üzmüş hem de şoke etmişti. 2022 yılında yeniden gündeme gelmeye başlayan Kural'ın değişimi bize "geri dönüyor" dedirtmişti. Ancak Kural birden kayıplara karışmıştı. Yerli DiCaprio'muzdan yaşam belirtisi geldi!
Güzelliği ve son dönemdeki değişimiyle sıkça manşetlere konu olan Meryem Uzerli bu sefer de Cannes'da boy gösterdi. Kırmızı halıdaki ışıltılı kıyafetiyle gözleri üzerine çeken ünlü oyuncunun kombini de sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hakan Sabancı'yla olan olan aşkıyla gündemden bir an düşmeyen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Nazlı Sabancı'nın da içinde olduğu bir grupla tatile gitmişti. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, önceki gün görüntülenen ünlü oyuncunun "Müstakbel eltinizle tatile gittiniz, nasıl geçti?" sorusuna verdiği yanıt bir nebze kafa karıştırdı.
Son dönemlerin en popüler oyuncularından olan Yasemin Sakallıoğlu sosyal medyanın enleri arasında yer almaya devam ediyor. Bir takipçisinden gelen "hamile misin?" sorusuna verdiği yanıtla yine doğallığını konuşturdu.
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Sempatikliği ve oyunculuk yetenekleriyle büyük beğeni toplayan Enis Arıkan geçtiğimiz gün Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu. Setlerde yaşanan kıskançlık krizleri üzerine itiraflarda bulunan ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede gündeme yerleşti.
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