13 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci seçilen İdil Bilgen, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirilmişti. Ünlü güzel, hakkındaki eleştiriler hakkında ilk kez açıklama yaptı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aura denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Serenay Sarıkaya, kombinleriyle sık sık gündemimize düşüyor biliyorsunuz ki. Başkası giyse çok eleştirilecek parçaları kendine yakıştırmayı başaran ünlü oyuncunun kombinlerini gelin birlikte inceleyim!
Güzelliği dillere destan olan 51 yaşındaki Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'yla son pozu görenlere "Anne-kız demeye bin şahit" dedirtti.
Yıllar önce geçirdiği estetik operasyon sonucunda yüzünde deformeler oluşan Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız, geçtiğimiz aylarda yeniden tam yüz gerdirme ameliyatı olmuştu. Ünlü ismin son hali ortaya çıktı.
Birinciliğiyle sosyal medyayı ikiye bölen Miss Turkey güzeli İdil Bilgen'e bir destek de Seren Serengil'den geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılın en görkemli düğününü gerçekleştiren Acun ve Çağla Ilıcalı çiftinden herkes balayı karesi beklerken ünlü çift, nikahtan sonra ilk kez Acun Medya Reklam Grup Başkanı Arzu Umurdağ'ın düğününde görüntülendi.
Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette yeni imajıyla görüntülendi. Güzel oyuncu, maskülen stiliyle dikkat çekti. Sarıkaya'nın o hali görenlere ''Mert Demir'e ne kadar benzemiş!'' dedirtti.
Gezi Parkı olayları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala'nın davası, uluslararası planda büyük bir ilgi ve destek görüyor. Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney ve eşi Amal Clooney'in kurduğu Clooney Vakfı, Kavala’nın davasına müdahil olmaya hazırlanıyor.
Mehmet Ali Erbil ve Nagihan Karadere Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen’in yarışmadaki galibiyetine yönelik eleştirilerde bulundu, bu açıklamalar sosyal medyada tepki topladı.
Güzeller güzeli Aslı Enver'ın son yaptığı paylaşımda saçına düşen aklar dikkat çekti. Doğallığıyla beğeni kazanan Enver'in bu paylaşımı övgü yağmuruna tutuldu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın