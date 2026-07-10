13-19 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Temmuz ayının ortasında tiyatro takvimi yine oldukça dolu. Bu hafta sahnelerde hem klasik metinlerden uyarlanan güçlü yapımlar hem de kara komedi, müzikal ve politik hiciv türündeki oyunlar öne çıkıyor.

Şener Şen’li Zengin Mutfağı, Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’lı Don Quixote, Harbiye sahnesine taşınan Amadeus ve yeniden seyirciyle buluşan Profesyonel haftanın en dikkat çeken oyunları arasında yer alıyor.