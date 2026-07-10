13-19 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Profesyonel
Dušan Kovačević’in zamansız metni Profesyonel, Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in yorumuyla yeniden sahnede. Oyun, Yugoslavya’daki büyük dönüşüm öncesi ve sonrasındaki toplumsal-politik atmosferi bir entelektüelin hayatı üzerinden kara komedi diliyle anlatıyor.
Bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin yollarının kesiştiği hikâye; hesaplaşma, ironi ve sürprizlerle ilerliyor.
Tarih: 18 Temmuz
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
Tür: Kara Komedi
Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Barış Özkan
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 8+
Amadeus
Mozart’ın dehası ile Salieri’nin kıskançlık ve hayranlık arasında sıkışan dünyasını sahneye taşıyan Amadeus, bu hafta Harbiye’de seyirciyle buluşuyor. Oyun; tutku, hırs, inanç ve güç mücadelesi etrafında ilerleyen görkemli bir hikâye kuruyor.
70 kişilik kadrosu, dönem atmosferini yansıtan kostümleri ve Mozart’ın eserleriyle ilerleyen yapısıyla Amadeus, haftanın en büyük prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor.
Tarih: 15 Temmuz
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
Tür: Trajedi
Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Cihan Uçan
Süre: 150 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Gonzago’nun Öldürülüşü
Nedyalko Yordanov’un kaleme aldığı Gonzago’nun Öldürülüşü, Shakespeare’in Hamlet oyunundaki oyuncular sahnesini merkeze alan politik hiciv türünde bir komedi. Oyun; iktidar, kumpas, casusluk, ihanet ve güç zehirlenmesi gibi temaları sahneye taşıyor.
Elsinore Sarayı’na davet edilen seyyar bir tiyatro topluluğu, Hamlet’in planının parçası hâline gelir. Ancak sahnelenecek oyun, yalnızca bir temsil olmaktan çıkıp saraydaki dengeleri değiştiren tehlikeli bir hamleye dönüşür.
Tarih: 17-18-19 Temmuz
Mekan: Moda Sahnesi
Tür: Kara Komedi, Politik Hiciv
Oyuncular: Esra Kızıldoğan, Barış Yıldız, Sedat Küçükay, Uluç Esen, Elif Gizem Aykul, Mehmet Tekatlı, Talha Kaya, Mert Şişmanlar, Hakan Kargidanoğlu, Sevgi Temel
Süre: 125 dakika
Yaş Sınırı: Belirtilmemiş
Alevli Günler
Alevli Günler, çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hikâyesini sahneye taşıyor. Mahallenin kasabı, muhasebecisi ve Türk kültürü profesörü olan bu üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin kanser olmasıyla değişir.
Öldükten sonra yakılmak isteyen arkadaşlarının son isteğini yerine getirmeye çalışan üçlü, farklı olana yaşam hakkı tanımayan düzenle karşı karşıya kalır. Oyun, ağlanacak hâllere güldüren hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Tarih: 15 Temmuz
Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro
Tür: Dram
Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Zengin Mutfağı
Vasıf Öngören’in unutulmaz oyunu Zengin Mutfağı, Şener Şen’in başrolünde yeniden seyirciyle buluşuyor. Oyun, 15-16 Haziran 1970 işçi hareketlerinin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu ediyor.
Köşk çalışanları, gözlerinin önünde gelişen toplumsal değişime kayıtsız kalamaz. Hizmet ettikleri düzenin sarsılmasıyla birlikte herkes kendi payına düşen değişimle yüzleşir.
Tarih: 16-17 Temmuz
Mekan: DasDas Sahne
Tür: Komedi
Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Ölü Ozanlar Derneği
Tiyatro Kedi imzalı Ölü Ozanlar Derneği, disiplinli bir yatılı okulda okuyan gençlerin üzerlerindeki başarı baskısını ve kendi yollarını bulma çabasını anlatıyor. Okula yeni atanan John Keating, öğrencilerine hayata başka bir yerden bakmayı öğretmeye çalışır.
N.H. Kleinbaum’un romanından uyarlanan oyun, aile beklentileri, özgürlük, edebiyat ve gençlik üzerine güçlü bir hikâye sunuyor.
Tarih: 16 Temmuz
Mekan: Trump Sahne
Tür: Trajedi, Dram
Oyuncular: Hakan Altıner, Tayfun Yılmaz, Kahraman Sivri, Berkay Şengil, Furkan Kapsız, Cem Bayurgil
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 13+
Don Quixote
Cervantes’in klasikleşmiş eseri Don Quixote, müzikal olarak Harbiye sahnesine taşınıyor. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’ı ilk kez aynı sahnede buluşturan yapım, Işıl Kasapoğlu rejisiyle izleyici karşısına çıkıyor.
80 kişilik kadrosu, canlı orkestrası ve büyük sahne prodüksiyonuyla Don Quixote, bu haftanın en görkemli yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.
Tarih: 16 Temmuz
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
Tür: Müzikal
Oyuncular: Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Ceren Aydın, Halise Eryılmaz
Süre: 125 dakika
Yaş Sınırı: 12+
Faust
Goethe’nin klasik eseri Faust, Uluç Esen’in uyarlaması ve performansıyla Moda Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Oyun, evrenin bütün bilgisine ulaşmak isteyen bir entelektüelin Şeytan’la yaptığı karanlık anlaşmayı merkeze alıyor.
Meddah geleneğinden yola çıkan yapım, Faust’un hikâyesini modern dünyanın çelişkileri ve açmazları üzerinden yeniden yorumluyor.
Tarih: 16 Temmuz
Mekan: Moda Sahnesi
Tür: Trajedi
Oyuncular: Uluç Esen
Süre: 75 dakika
Yaş Sınırı: 14+
Macbeth
Shakespeare’in en ünlü tragedyalarından Macbeth, iktidar hırsının insanı nasıl karanlığa sürüklediğini anlatıyor. Savaşta gösterdiği başarıyla ödüllendirilen Macbeth, cadılardan aldığı kehanetin ardından geri dönüşü olmayan bir yola girer.
Lady Macbeth’in de etkisiyle kralı öldüren Macbeth, iktidara ulaştıkça paranoyaya sürüklenir. Güç arzusu, onu çevresindeki herkesi yok eden kanlı bir diktatöre dönüştürür.
Tarih: 14-15 Temmuz
Mekan: Moda Sahnesi
Tür: Trajedi
Oyuncular: Aybanu Aykut, Melek Ceylan, Deniz Elmas, Gözde Kısa, Özge Öztürk, Barış Atay
Süre: 100 dakika
Yaş Sınırı: 16+
Verona Çıkmazı
Verona Çıkmazı, Romeo ve Juliet’in ölümsüz hikâyesine farklı bir yerden bakıyor. Figüran Ros ve Anlatıcı’nın hikâyeye müdahalesiyle klasik aşk anlatısı bambaşka bir yöne savruluyor.
90’lar Türkçe pop şarkılarıyla ilerleyen müzikli interaktif komedi, aşk, kader, hırs, intikam ve entrika arasında eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.
Tarih: 18 Temmuz
Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro
Tür: Müzikli İnteraktif Komedi
Oyuncular: Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk, Melih Tuma
Süre: 120 dakika
Yaş Sınırı: 13+
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