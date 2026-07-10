article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
13-19 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

13-19 Temmuz Haftasında Sahnelenecek En Güzel Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 19:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temmuz ayının ortasında tiyatro takvimi yine oldukça dolu. Bu hafta sahnelerde hem klasik metinlerden uyarlanan güçlü yapımlar hem de kara komedi, müzikal ve politik hiciv türündeki oyunlar öne çıkıyor.

Şener Şen’li Zengin Mutfağı, Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’lı Don Quixote, Harbiye sahnesine taşınan Amadeus ve yeniden seyirciyle buluşan Profesyonel haftanın en dikkat çeken oyunları arasında yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

13-19 Temmuz En Güzel Tiyatro Oyunları

13-19 Temmuz En Güzel Tiyatro Oyunları

Profesyonel

Dušan Kovačević’in zamansız metni Profesyonel, Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler’in yorumuyla yeniden sahnede. Oyun, Yugoslavya’daki büyük dönüşüm öncesi ve sonrasındaki toplumsal-politik atmosferi bir entelektüelin hayatı üzerinden kara komedi diliyle anlatıyor.

Bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin yollarının kesiştiği hikâye; hesaplaşma, ironi ve sürprizlerle ilerliyor.

  • Tarih: 18 Temmuz

  • Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

  • Tür: Kara Komedi

  • Oyuncular: Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Barış Özkan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 8+

Amadeus

Mozart’ın dehası ile Salieri’nin kıskançlık ve hayranlık arasında sıkışan dünyasını sahneye taşıyan Amadeus, bu hafta Harbiye’de seyirciyle buluşuyor. Oyun; tutku, hırs, inanç ve güç mücadelesi etrafında ilerleyen görkemli bir hikâye kuruyor.

70 kişilik kadrosu, dönem atmosferini yansıtan kostümleri ve Mozart’ın eserleriyle ilerleyen yapısıyla Amadeus, haftanın en büyük prodüksiyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

  • Tarih: 15 Temmuz

  • Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Çiçek Deniz, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Cihan Uçan

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Gonzago’nun Öldürülüşü

Nedyalko Yordanov’un kaleme aldığı Gonzago’nun Öldürülüşü, Shakespeare’in Hamlet oyunundaki oyuncular sahnesini merkeze alan politik hiciv türünde bir komedi. Oyun; iktidar, kumpas, casusluk, ihanet ve güç zehirlenmesi gibi temaları sahneye taşıyor.

Elsinore Sarayı’na davet edilen seyyar bir tiyatro topluluğu, Hamlet’in planının parçası hâline gelir. Ancak sahnelenecek oyun, yalnızca bir temsil olmaktan çıkıp saraydaki dengeleri değiştiren tehlikeli bir hamleye dönüşür.

  • Tarih: 17-18-19 Temmuz

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Tür: Kara Komedi, Politik Hiciv

  • Oyuncular: Esra Kızıldoğan, Barış Yıldız, Sedat Küçükay, Uluç Esen, Elif Gizem Aykul, Mehmet Tekatlı, Talha Kaya, Mert Şişmanlar, Hakan Kargidanoğlu, Sevgi Temel

  • Süre: 125 dakika

  • Yaş Sınırı: Belirtilmemiş

Alevli Günler

Alevli Günler, çocukluklarından beri ayrılmayan üç arkadaşın hikâyesini sahneye taşıyor. Mahallenin kasabı, muhasebecisi ve Türk kültürü profesörü olan bu üç arkadaşın hayatı, içlerinden birinin kanser olmasıyla değişir.

Öldükten sonra yakılmak isteyen arkadaşlarının son isteğini yerine getirmeye çalışan üçlü, farklı olana yaşam hakkı tanımayan düzenle karşı karşıya kalır. Oyun, ağlanacak hâllere güldüren hikâyesiyle dikkat çekiyor.

  • Tarih: 15 Temmuz

  • Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Güven Kıraç, Erkan Can, Bahtiyar Engin, Levent Ülgen

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in unutulmaz oyunu Zengin Mutfağı, Şener Şen’in başrolünde yeniden seyirciyle buluşuyor. Oyun, 15-16 Haziran 1970 işçi hareketlerinin zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu ediyor.

Köşk çalışanları, gözlerinin önünde gelişen toplumsal değişime kayıtsız kalamaz. Hizmet ettikleri düzenin sarsılmasıyla birlikte herkes kendi payına düşen değişimle yüzleşir.

  • Tarih: 16-17 Temmuz

  • Mekan: DasDas Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Şener Şen, Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan, Kutay Sandıkçı

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Ölü Ozanlar Derneği

Tiyatro Kedi imzalı Ölü Ozanlar Derneği, disiplinli bir yatılı okulda okuyan gençlerin üzerlerindeki başarı baskısını ve kendi yollarını bulma çabasını anlatıyor. Okula yeni atanan John Keating, öğrencilerine hayata başka bir yerden bakmayı öğretmeye çalışır.

N.H. Kleinbaum’un romanından uyarlanan oyun, aile beklentileri, özgürlük, edebiyat ve gençlik üzerine güçlü bir hikâye sunuyor.

  • Tarih: 16 Temmuz

  • Mekan: Trump Sahne

  • Tür: Trajedi, Dram

  • Oyuncular: Hakan Altıner, Tayfun Yılmaz, Kahraman Sivri, Berkay Şengil, Furkan Kapsız, Cem Bayurgil

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Don Quixote

Cervantes’in klasikleşmiş eseri Don Quixote, müzikal olarak Harbiye sahnesine taşınıyor. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay’ı ilk kez aynı sahnede buluşturan yapım, Işıl Kasapoğlu rejisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

80 kişilik kadrosu, canlı orkestrası ve büyük sahne prodüksiyonuyla Don Quixote, bu haftanın en görkemli yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

  • Tarih: 16 Temmuz

  • Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi

  • Tür: Müzikal

  • Oyuncular: Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Ceren Aydın, Halise Eryılmaz

  • Süre: 125 dakika

  • Yaş Sınırı: 12+

Faust

Goethe’nin klasik eseri Faust, Uluç Esen’in uyarlaması ve performansıyla Moda Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Oyun, evrenin bütün bilgisine ulaşmak isteyen bir entelektüelin Şeytan’la yaptığı karanlık anlaşmayı merkeze alıyor.

Meddah geleneğinden yola çıkan yapım, Faust’un hikâyesini modern dünyanın çelişkileri ve açmazları üzerinden yeniden yorumluyor.

  • Tarih: 16 Temmuz

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Uluç Esen

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş Sınırı: 14+

Macbeth

Shakespeare’in en ünlü tragedyalarından Macbeth, iktidar hırsının insanı nasıl karanlığa sürüklediğini anlatıyor. Savaşta gösterdiği başarıyla ödüllendirilen Macbeth, cadılardan aldığı kehanetin ardından geri dönüşü olmayan bir yola girer.

Lady Macbeth’in de etkisiyle kralı öldüren Macbeth, iktidara ulaştıkça paranoyaya sürüklenir. Güç arzusu, onu çevresindeki herkesi yok eden kanlı bir diktatöre dönüştürür.

  • Tarih: 14-15 Temmuz

  • Mekan: Moda Sahnesi

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Aybanu Aykut, Melek Ceylan, Deniz Elmas, Gözde Kısa, Özge Öztürk, Barış Atay

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş Sınırı: 16+

Verona Çıkmazı

Verona Çıkmazı, Romeo ve Juliet’in ölümsüz hikâyesine farklı bir yerden bakıyor. Figüran Ros ve Anlatıcı’nın hikâyeye müdahalesiyle klasik aşk anlatısı bambaşka bir yöne savruluyor.

90’lar Türkçe pop şarkılarıyla ilerleyen müzikli interaktif komedi, aşk, kader, hırs, intikam ve entrika arasında eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor.

  • Tarih: 18 Temmuz

  • Mekan: Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

  • Tür: Müzikli İnteraktif Komedi

  • Oyuncular: Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk, Melih Tuma

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş Sınırı: 13+

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın