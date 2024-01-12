12 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Afra Saraçoğlu, önceki akşam Elidor'un reklam yüzü olarak lansman gecesinde pembeler içinde boy gösterdi. Güzel oyuncunun kombinini kimileri hiç beğenmezken kimileri çok beğendi. Saraçoğlu'nun lansman gecesi giydiği elbisenin fiyatı ise ortaya çıktı. Görenler 'bu elbise o kadar eder mi?' dedi.
2. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde İstanbul İçin Son Çağrı filmi ile "Yılın Sinema Oyuncusu" ödülünü alan Beren Saat'in kombini sosyal medya kullanıcıları tarafından 'özensiz' bulundu.
3. Sesi ve güzelliği ile Dua Lipa'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Lipa'nın İngiliz oyuncu Callum Turner ile birlikte olduğu konuşuluyor.
4. Her hareketi ile gündem olan Kanye West'e darp iddiası ile dava açıldı. Kendisinden imza almak isteyen bir adama saldırdığı iddia ediliyor.
5. ABD ve İngiltere öncülüğündeki askeri kuvvetler, dün gece saatlerine Yemen’e saldırı düzenlemeye başlamıştı. AHBAP Derneği kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, başlatılan saldırıya sabaha karşı sosyal medyadan tepki gösterdi.
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6. Daha önce @vayaivay adlı kullanıcının yaptığı yapay zeka çalışmasıyla kaşlarına veda eden Mert Ramazan Demir, bu sefer de Alp Kılınç tarafından saç sakala karıştırıldı! Mert Ramazan Demir'in uzun sakallı halini görenler allak bullak oldu.
7. Muhabirlerin Serenay Sarıkaya'ya sorduğu Mert Demir göndermeli ve "Ne alaka şimdi" dedirten sorular olay oldu. Sarıkaya aşkı yine yalanlamadı, sorunun saçmalığına verdiği tepkiyle güldürdü!
8. Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, katıldıkları lansmanda karşılıklı dans etti. İkilinin dansını gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.
9. Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül almalara doyamayan Serenay Sarıkaya, peş peşe ödül almaya çıkınca mekanın sahibi edasıyla "Yine ben yine ben yine ben!" diye bağırdı. O anlar ise görenleri güldürdü.
10. Hande Erçel, geçtiğimiz saatlerde verdiği röportajdaki kibar "Beni salın" sitemiyle, kimilerinin yıllardır yaşadığı sistematik linci anlayıp geri çekilmesine sebep oldu, kimilerininse fitilini daha da ateşledi.
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11. Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu cinsel istismar ağı, dünya gündemine bomba gibi düştü. Epstein dosyasındaki korkunç detaylar kan dondurmaya devam ediyor. Tüm dünyanın ayağa kalktığı bu skandal olaya bir tepki de Gamze Özçelik'ten geldi.
12. Uzun bir süre boyunca kameralardan uzak kalan ve geçirdiği felç nedeniyle hayranlarını derinden üzen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali, herkesi hayrete düşürdü.
13. Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını fragmanında canlandırdığı Seyran karakterine az yer verilmesi sosyal medyada tepki çekmiş, bir sitemkar yorum da Afra Saraçoğlu'ndan gelmişti. Elidor tanıtım gecesine katılan Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'na aniden aşka gelip geri vites yapması ayağa kaldırdığı hayranlarını kızdırdı.
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