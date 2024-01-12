Haluk Levent’ten Sabaha Karşı Paylaşım: “Dünyanın Fakir Ülkesi Bombalanıyor”
Haluk Levent’ten Sabaha Karşı Paylaşım: “Dünyanın Fakir Ülkesi Bombalanıyor”
ABD ve İngiltere öncülüğündeki askeri kuvvetler, dün gece saatlerine Yemen’e saldırı düzenlemeye başlamıştı. AHBAP Derneği kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, başlatılan saldırıya sabaha karşı sosyal medyadan tepki gösterdi.
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ABD ve İngiltere, Yemen’deki İran destekli Husi kuvvetlerine havadan ve denizden saldırı başlattı.
Sosyal konulara duyarlılığı ile bilinen ünlü sanatçı Haluk Levent, Yemen’e yapılan saldırılara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
“Saat 5! Dünyanın en zengin 6 ülkesi dünyanın en fakir ülkesi Yemen’i bombalıyor. Siviller ölür mü? Ölse ne olacak. Paris’te 1 sivil ölse 400 bin makale yazılırdı oysa. Kahrolsun Emperyalizm!!”
Haluk Levent’in paylaşımı ⬇️
Haluk Levent'in tepkisi sosyal medyada da destek gördü ⬇️
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