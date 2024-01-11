Felç Geçirdikten Sonra Yıllarca Kameralara Görünmeyen Ferdi Tayfur'un Son Hali "Bu Sen Değilsin ki" Dedirtti
Felç Geçirdikten Sonra Yıllarca Kameralara Görünmeyen Ferdi Tayfur'un Son Hali "Bu Sen Değilsin ki" Dedirtti
Uzun bir süre boyunca kameralardan uzak kalan ve geçirdiği felç nedeniyle hayranlarını derinden üzen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali, herkesi hayrete düşürdü.
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Bir zamanların en çok dinlenen ve arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, şimdilerde hayranlarından uzakta, gözlerden ırak bir hayat tercih ediyor.
76 yaşındaki Tayfur, bir süre önce kendini huzurlu ve sakin bir yaşama adayarak Marmaris'e taşınmıştı.
Ünlü sanatçının bu sessiz yaşamının ardında ise 2011 yılında geçirdiği yüz gelci saklı.
Ferdi Tayfur, yüz felci geçirdikten sonra daha doğaya yönelik ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.
Sağlık sorunlarından sonra çok nadir görüntülenen Tayfur'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.
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İşte Ferdi Tayfur'un son hali 👇🏼
Ferdi Tayfur'un son halini görenler ünlü sanatçıyı tanıyamadı.
Gelin Ferdi Tayfur'un son haline gelen tepkilere birlikte bakalım!
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Siz Ferdi Tayfur'un değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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