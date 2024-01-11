Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Felç Geçirdikten Sonra Yıllarca Kameralara Görünmeyen Ferdi Tayfur'un Son Hali "Bu Sen Değilsin ki" Dedirtti

Felç Geçirdikten Sonra Yıllarca Kameralara Görünmeyen Ferdi Tayfur'un Son Hali "Bu Sen Değilsin ki" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 23:43

Uzun bir süre boyunca kameralardan uzak kalan ve geçirdiği felç nedeniyle hayranlarını derinden üzen ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un son hali, herkesi hayrete düşürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir zamanların en çok dinlenen ve arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, şimdilerde hayranlarından uzakta, gözlerden ırak bir hayat tercih ediyor.

Bir zamanların en çok dinlenen ve arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, şimdilerde hayranlarından uzakta, gözlerden ırak bir hayat tercih ediyor.

76 yaşındaki Tayfur, bir süre önce kendini huzurlu ve sakin bir yaşama adayarak Marmaris'e taşınmıştı.

76 yaşındaki Tayfur, bir süre önce kendini huzurlu ve sakin bir yaşama adayarak Marmaris'e taşınmıştı.

Ünlü sanatçının bu sessiz yaşamının ardında ise 2011 yılında geçirdiği yüz gelci saklı.

Ünlü sanatçının bu sessiz yaşamının ardında ise 2011 yılında geçirdiği yüz gelci saklı.

Ferdi Tayfur, yüz felci geçirdikten sonra daha doğaya yönelik ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

Ferdi Tayfur, yüz felci geçirdikten sonra daha doğaya yönelik ve sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.

Sağlık sorunlarından sonra çok nadir görüntülenen Tayfur'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Sağlık sorunlarından sonra çok nadir görüntülenen Tayfur'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Ferdi Tayfur'un son hali 👇🏼

İşte Ferdi Tayfur'un son hali 👇🏼

Ferdi Tayfur'un son halini görenler ünlü sanatçıyı tanıyamadı.

Ferdi Tayfur'un son halini görenler ünlü sanatçıyı tanıyamadı.

Gelin Ferdi Tayfur'un son haline gelen tepkilere birlikte bakalım!

Gelin Ferdi Tayfur'un son haline gelen tepkilere birlikte bakalım!
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼
twitter.com

👇🏼

👇🏼
twitter.com

Siz Ferdi Tayfur'un değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Ferdi Tayfur'un değişimini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?