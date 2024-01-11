Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü İkilinin Koltuk Krizi: Demet Akalın'ın "Seda Sayan Yerimi Çaldı" İddiası Ortalığı Fena Karıştıracak

Ünlü İkilinin Koltuk Krizi: Demet Akalın'ın "Seda Sayan Yerimi Çaldı" İddiası Ortalığı Fena Karıştıracak

Demet Akalın Seda Sayan
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 21:35

Jess Molho ile Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın'ın iddiaları ortalığı fena halde karıştıracak.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pop müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Demet Akalın.

Pop müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Demet Akalın.

Demet Akalın dobra tavırları, samimi açıklamaları ve yeri geldiğinde kimseyi tanımamasıyla artık bir ikon haline geldi.

Demet Akalın dobra tavırları, samimi açıklamaları ve yeri geldiğinde kimseyi tanımamasıyla artık bir ikon haline geldi.

Ünlü şarkıcı şimdilerde Jesse Molho ile birlikte Gel Konuşalım isimli televizyon programında sunuculuk yapıyor.

Ünlü şarkıcı şimdilerde Jesse Molho ile birlikte Gel Konuşalım isimli televizyon programında sunuculuk yapıyor.

İkili kimi zaman ters düşse de

İkili kimi zaman ters düşse de

Çoğu zaman çok eğleniyorlar...

Çoğu zaman çok eğleniyorlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hatırlarsanız Demet Akalın daha önce Alişan ile birlikte bir program yapıyordu.

Hatırlarsanız Demet Akalın daha önce Alişan ile birlikte bir program yapıyordu.

Ancak daha sonra programdan Demet Akalın ayrılmış ve yerine Seda Sayan gelmişti.

Ancak daha sonra programdan Demet Akalın ayrılmış ve yerine Seda Sayan gelmişti.

Bu duruma çok sinirlenen Demet Akalın, Seda Sayan'ı Instagram hesabından engellemişti.

Bu duruma çok sinirlenen Demet Akalın, Seda Sayan'ı Instagram hesabından engellemişti.

Seda Sayan yaşanan durum hakkında her ne kadar "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" dese de Demet Akalın buna pek inanmamış ve "Cenaze evine davulla gidilmez" diyerek yanıt vermişti.

Seda Sayan yaşanan durum hakkında her ne kadar "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" dese de Demet Akalın buna pek inanmamış ve "Cenaze evine davulla gidilmez" diyerek yanıt vermişti.

Bu olayın üzerinden yıllar geçse de bugün yayınlanan Gel Konuşalım bölümünde eskiler yad edildi.

Bu olayın üzerinden yıllar geçse de bugün yayınlanan Gel Konuşalım bölümünde eskiler yad edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Konu Seda Sayan'a da geldi tabii. "Seda abla bizim elimizden alana kadar" diyerek konuya giriş yapan Akalın, "Bana bir mesaj. Ben geliyorum sabahların sultanı" diyerek sözlerine devam etti.

Konu Seda Sayan'a da geldi tabii. "Seda abla bizim elimizden alana kadar" diyerek konuya giriş yapan Akalın, "Bana bir mesaj. Ben geliyorum sabahların sultanı" diyerek sözlerine devam etti.

Demet Akalın sözlerini "Her şey olabilir Jess, burası televizyon dünyası" diyerek bitirse de yaşananları unutamadığı her halinden anlaşıldı.

Demet Akalın sözlerini "Her şey olabilir Jess, burası televizyon dünyası" diyerek bitirse de yaşananları unutamadığı her halinden anlaşıldı.

İşte o anlar 👇🏼

Sizce bu tartışmada kim haklı? Yorumlarda buluşalım!

Sizce bu tartışmada kim haklı? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın