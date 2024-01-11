Ünlü İkilinin Koltuk Krizi: Demet Akalın'ın "Seda Sayan Yerimi Çaldı" İddiası Ortalığı Fena Karıştıracak
Ünlü İkilinin Koltuk Krizi: Demet Akalın'ın "Seda Sayan Yerimi Çaldı" İddiası Ortalığı Fena Karıştıracak
Jess Molho ile Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın'ın iddiaları ortalığı fena halde karıştıracak.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Pop müziğin sevilen isimlerinden bir tanesi şüphesiz ki Demet Akalın.
Demet Akalın dobra tavırları, samimi açıklamaları ve yeri geldiğinde kimseyi tanımamasıyla artık bir ikon haline geldi.
Ünlü şarkıcı şimdilerde Jesse Molho ile birlikte Gel Konuşalım isimli televizyon programında sunuculuk yapıyor.
İkili kimi zaman ters düşse de
Çoğu zaman çok eğleniyorlar...
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Hatırlarsanız Demet Akalın daha önce Alişan ile birlikte bir program yapıyordu.
Ancak daha sonra programdan Demet Akalın ayrılmış ve yerine Seda Sayan gelmişti.
Bu duruma çok sinirlenen Demet Akalın, Seda Sayan'ı Instagram hesabından engellemişti.
Seda Sayan yaşanan durum hakkında her ne kadar "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" dese de Demet Akalın buna pek inanmamış ve "Cenaze evine davulla gidilmez" diyerek yanıt vermişti.
Bu olayın üzerinden yıllar geçse de bugün yayınlanan Gel Konuşalım bölümünde eskiler yad edildi.
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Konu Seda Sayan'a da geldi tabii. "Seda abla bizim elimizden alana kadar" diyerek konuya giriş yapan Akalın, "Bana bir mesaj. Ben geliyorum sabahların sultanı" diyerek sözlerine devam etti.
Demet Akalın sözlerini "Her şey olabilir Jess, burası televizyon dünyası" diyerek bitirse de yaşananları unutamadığı her halinden anlaşıldı.
İşte o anlar 👇🏼
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