İçindeki Kuralcı Anneyi Ortaya Çıkaran Çağla Şıkel Ayrılık Soruları Yönelten Muhabirleri Çocuk Gibi Azarladı
İçindeki Kuralcı Anneyi Ortaya Çıkaran Çağla Şıkel Ayrılık Soruları Yönelten Muhabirleri Çocuk Gibi Azarladı
Kaynak: https://www.instagram.com/stories/muh...
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularına karşı sergilediği tavrıyla dikkat çekti. İçindeki disiplinli ve kuralcı annenin sınırlarını zorlayan Şıkel, muhabirleri çocukmuşçasına azarlamaktan çekinmedi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tanınmış model ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel'i hepimiz tanıyoruz.
Çağla Şıkel, özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminde sık sık konuştuğumuz isimlerden de biri.
Hatırlarsanız ünlü manken geçtiğimiz günlerde Nail Gönenli ile olan ilişkisini sonlandırmıştı.
Şıkel, özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı seven ünlülerden bir tanesi.
Ünlü isim özellikle de çocukları yanındayken özel hayatı ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir AVM'de oğlu ile birlikte görüntülenen Çağla Şıkel, Muhabironline'ın sorularına yanıt verdi.
Ayrılık soruları karşısında gerilen ünlü mankenin sert tavrından muhabir de nasibini aldı.
Muhabirin ayrılık soruları karşısında gözleriyle oğlunu işaret eden Çağla Şıkel'in gergin tavırları gözden kaçmadı.
Nail Gönenli ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Şıkel, muhabire yalnızca "Sence doğru zaman mı? Sadece soruyorum." yanıtını verdi.
İşte o anlar 👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Çağla Şıkel'in bu tavrını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda