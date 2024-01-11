İçindeki Kuralcı Anneyi Ortaya Çıkaran Çağla Şıkel Ayrılık Soruları Yönelten Muhabirleri Çocuk Gibi Azarladı

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularına karşı sergilediği tavrıyla dikkat çekti. İçindeki disiplinli ve kuralcı annenin sınırlarını zorlayan Şıkel, muhabirleri çocukmuşçasına azarlamaktan çekinmedi.

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