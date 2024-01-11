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İçindeki Kuralcı Anneyi Ortaya Çıkaran Çağla Şıkel Ayrılık Soruları Yönelten Muhabirleri Çocuk Gibi Azarladı

İçindeki Kuralcı Anneyi Ortaya Çıkaran Çağla Şıkel Ayrılık Soruları Yönelten Muhabirleri Çocuk Gibi Azarladı

Çağla Şikel
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 20:23

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularına karşı sergilediği tavrıyla dikkat çekti. İçindeki disiplinli ve kuralcı annenin sınırlarını zorlayan Şıkel, muhabirleri çocukmuşçasına azarlamaktan çekinmedi. 

Detaylar...

Kaynak: https://www.instagram.com/stories/muh...
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Tanınmış model ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel'i hepimiz tanıyoruz.

Tanınmış model ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel'i hepimiz tanıyoruz.

Çağla Şıkel, özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminde sık sık konuştuğumuz isimlerden de biri.

Çağla Şıkel, özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminde sık sık konuştuğumuz isimlerden de biri.

Hatırlarsanız ünlü manken geçtiğimiz günlerde Nail Gönenli ile olan ilişkisini sonlandırmıştı.

Hatırlarsanız ünlü manken geçtiğimiz günlerde Nail Gönenli ile olan ilişkisini sonlandırmıştı.

Şıkel, özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı seven ünlülerden bir tanesi.

Şıkel, özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı seven ünlülerden bir tanesi.

Ünlü isim özellikle de çocukları yanındayken özel hayatı ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınıyor.

Ünlü isim özellikle de çocukları yanındayken özel hayatı ile ilgili sorulara cevap vermekten kaçınıyor.
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Bir AVM'de oğlu ile birlikte görüntülenen Çağla Şıkel, Muhabironline'ın sorularına yanıt verdi.

Bir AVM'de oğlu ile birlikte görüntülenen Çağla Şıkel, Muhabironline'ın sorularına yanıt verdi.

Ayrılık soruları karşısında gerilen ünlü mankenin sert tavrından muhabir de nasibini aldı.

Ayrılık soruları karşısında gerilen ünlü mankenin sert tavrından muhabir de nasibini aldı.

Muhabirin ayrılık soruları karşısında gözleriyle oğlunu işaret eden Çağla Şıkel'in gergin tavırları gözden kaçmadı.

Muhabirin ayrılık soruları karşısında gözleriyle oğlunu işaret eden Çağla Şıkel'in gergin tavırları gözden kaçmadı.

Nail Gönenli ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Şıkel, muhabire yalnızca "Sence doğru zaman mı? Sadece soruyorum." yanıtını verdi.

Nail Gönenli ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Şıkel, muhabire yalnızca "Sence doğru zaman mı? Sadece soruyorum." yanıtını verdi.

İşte o anlar 👇🏼

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Siz Çağla Şıkel'in bu tavrını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Çağla Şıkel'in bu tavrını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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