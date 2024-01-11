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11 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları! Ezgi Mola'nın Paylaşımı "Enis Arıkan'a Gönderme mi?" Dedirtti

11 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları! Ezgi Mola'nın Paylaşımı "Enis Arıkan'a Gönderme mi?" Dedirtti

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
11.01.2024 - 19:07

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Hazar Ergüçlü:

2. Metin Akdülger'den set paylaşımı geldi.

2. Metin Akdülger'den set paylaşımı geldi.

3. Müjde Uzman saç stilini değiştirdi.

3. Müjde Uzman saç stilini değiştirdi.

4. Ezgi Mola'nın paylaşımı, Enis Arıkan'a gönderme mi dedirtti.

4. Ezgi Mola'nın paylaşımı, Enis Arıkan'a gönderme mi dedirtti.

5. Demet Özdemir'den de set paylaşımı geldi.

5. Demet Özdemir'den de set paylaşımı geldi.
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6. Ceyda Kasabalı:

6. Ceyda Kasabalı:

7. Zeynep Bastık, spordan paylaşım yaptı.

7. Zeynep Bastık, spordan paylaşım yaptı.

8. Simge:

8. Simge:

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