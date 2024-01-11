11 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları! Ezgi Mola'nın Paylaşımı "Enis Arıkan'a Gönderme mi?" Dedirtti
11 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları! Ezgi Mola'nın Paylaşımı "Enis Arıkan'a Gönderme mi?" Dedirtti
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1. Hazar Ergüçlü:
2. Metin Akdülger'den set paylaşımı geldi.
3. Müjde Uzman saç stilini değiştirdi.
4. Ezgi Mola'nın paylaşımı, Enis Arıkan'a gönderme mi dedirtti.
5. Demet Özdemir'den de set paylaşımı geldi.
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6. Ceyda Kasabalı:
7. Zeynep Bastık, spordan paylaşım yaptı.
8. Simge:
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