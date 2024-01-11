11 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz günlerde "eski Yıldız Tilbe şarkıları tadında" şarkı yapması için aşık olması gerektiğini ve onun da imkansız olduğunu söyleyerek gündeme gelen Yıldız Tilbe sevenlerini üzmüştü. Yeni açıklamalarla tekrar dikkatleri üzerine çeken Tilbe hayatının film olmasını istemediğini açıkladı.
2. Kısa sürede elde ettikleri inanılmaz servetle birçok kişinin gözüne batan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hayatı MASAK radarına takıldıktan sonra tepetaklak oldu. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Polat ikilisi hakkında her geçen gün farklı bir olay yaşandı. Kayyım atanan şirketin yeni şube açması tartışma yaratırken Avukat Feyza Altun'dan tartışmanın ateşini körükleyecek bir paylaşım geldi.
3. Annesiyle birlikte YouTube videosu çeken Kerimcan Durmaz, videonun fragmanını paylaştı. Fragmanda annesinin Kerimcan Durmaz'dan gelin ve torun isteği dikkatleri çekti.
4. "Barbie" filmi ile büyük başarılara imza atan Margot Robbie yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.
5. 'The Banshees of Inisherin' filminde adeta bir yıldız oyuncu gibi parlayan İrlandalı oyuncu Barry Keoghan geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda ölümcül bir hastalığa yakalandığını açıkladı.
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6. En çok Disney filmleri ve dizilerinden tanınan ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, Altın Küre Ödüllerindeki olaylardan sonra bu sefer yeni bir başrol dedikodusuyla gündemde.
7. Geçtiğimiz gün sosyal medyaya ara vereceğini ve önemli şeylere odaklanacağını söyleyen Selena Gomez, 24 saat dolmadan yeni bir paylaşımda bulundu.
8. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yardıma koşan ilk isimlerden olan Haluk Levent, yardımlarını sürdürmeye devam ediyor. Levent, son olarak Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nin düzenlediği, gelirleri Hatay'a bağışlanacak olan etkinlikte sahne aldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Haluk Levent, konser sırasında iki meslektaşına esprili dille gönderme yaptı.
9. Özgü Namal son zamanların en başarılı dizi oyuncularından. Oyuncunun 6 aydır ilişki yaşadığı Mehmet Ferman Doğan, sevgilsine sosyal medyadan böyle veda etti...
10. Doğumuna az bir zaman kalan Yasemin Şefkatli'nin sosyal medya paylaşımları epey dikkat çekiyor. 8 Aylık hamile olan Şefkatli geçtiğimiz günlerde eşinin son dövmesini paylaşarak gündeme gelmişti hatırlarsanız. Yine dövmeyle ilgili paylaşımda bulunan fenomen isim, duygulanmasıyla hepimizi oldukça şaşırttı.
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11. Milyonların hayranı olduğu Bruno Mars Japonya seyahatinden paylaştığı gönderi ile takipçilerinin yüzünü güldürdü.
12. Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve can dostlarından olan Blake Lively dün akşam gittikleri yemek için yaptıkları kombinleriyle dillere düşmeyi başardı.
13. Magazinin son dönemde sık sık konuştuğu çiftlerden biri de Umut Evirgen ve Alina Boz çifti elbette. İlişkilerini hızlı bir şekilde evlilikle sonuçlandıran çift yakalandıkları virüs dolayısıyla bir türlü balayına gidememişti. Takvim'in haberine göre Alina boz ve Umut Evirgen sonunda balayına gitti!
14. Dünyaca ünlü Taylor Swift'in Golden Globes kombini, son zamanlarda birbirinden enteresan estetik operasyonlarla gündem olan sabahların sultanı Seda Sayan'ın kombin seçimine benzetildi.
15. Son dönemlerin en göz önünde olan isimlerinden güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yla havalimanında kameralara sinirli bir şekilde yansımıştı. Ancak 'Aramızda Kalsın'dan Umut Ünver'e çok samimi açıklamalarda bulundu.
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16. Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın sevlen futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk dolu ilişkisi, geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sevilen ikilinin ayrılığının perde arkası herkesi şaşırtırken iki isimden de paylaşımlar geldi. Devrim Özkan'ın 'salgından nasibimizi aldık' paylaşımı ise akıllara Bella Hadid'i getirdi.
17. Bir türlü yerinde duramayan Dua Lipa Altın Küre Ödüllerinden sonra New York'ta görüntülendi. Verdiği pozlara hayranlarından yorum gecikmedi.
18. Taro Emir Tekin'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bizi yine yerlerde sürüklemeye devam ediyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir kitleyi kendine hayran bırakan Taro Emir, önceki akşam Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımla "bizim rüyalar" denilecek bir malzeme verdi. Fotoğrafta yer alan Barış Kılıç, Serkan Altunorak ve Taro Emir üçlüsü görenlerin dibini düşürdü...
19. 31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. Partiler belediye başkanı adaylarını bir bir açıklıyor. İddialara göre, CHP Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Adayı olarak Behzat Ç. dizisiyle gönülleri fetheden oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterdi.
20. Altın Küre Ödül Töreni'nde Selena Gomez'in Taylor Swift'le yaptığı dedikodu günlerdir merak ediliyordu. Haliyle hem dünya hem de Türkiye'deki magazin basınının gündemi oldu. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında da Demet Akalın, konuyu masaya yatırdı. Akalın'ın yaptığı yorumlar ve anlatma tarzı güldürdü.
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21. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi de Hazar Ergüçlü. İnci Taneleri dizisinin tanıtımındaki pavyon dansı sahnesiyle sosyal medyayı etkisi altına alan Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine verdiği röportajda dikkat çeken bir ilişki açıklaması yaptı.
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