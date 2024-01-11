Hayatının Film Olmasını İstemeyen Yıldız Tilbe: "Bir Saate 45 Yıllık Ömür Sığmaz"

'Benim hayatım film olamaz. Beni kimse senaryolaştıramaz. Çünkü beni tanımıyorlar. Türkiye'de rahmetli olduktan sonra yapılan hiçbir ünlünün filmini beğenmiyorum ve yeterli bulmuyorum. Bir saate 45-50 senelik ömür sığdırılamaz.' dedi.