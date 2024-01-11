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Hayatının Film Olmasını İstemeyen Yıldız Tilbe: "Bir Saate 45 Yıllık Ömür Sığmaz"

Hayatının Film Olmasını İstemeyen Yıldız Tilbe: "Bir Saate 45 Yıllık Ömür Sığmaz"

Merve Karamanlı
Merve Karamanlı - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 18:13

Geçtiğimiz günlerde 'eski Yıldız Tilbe şarkıları tadında' şarkı yapması için aşık olması gerektiğini ve onun da imkansız olduğunu söyleyerek gündeme gelen Yıldız Tilbe sevenlerini üzmüştü. Yeni açıklamalarla tekrar dikkatleri üzerine çeken Tilbe hayatının film olmasını istemediğini açıkladı.

Haberin detayları içeriğimizde...

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90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, gerek uçuk kaçık hareketleriyle gerek sahnedeki performansıyla sevenlerini adeta büyüleyen isim: Yıldız Tilbe!

90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, gerek uçuk kaçık hareketleriyle gerek sahnedeki performansıyla sevenlerini adeta büyüleyen isim: Yıldız Tilbe!

Yıldız Tilbe sesiyle ve şarkılarındaki sözleriyle hepimizin gönlünü fetheden bir sanatçı. Hatta hayatımızın belli bir döneminde Yıldız Tilbe şarkılarıyla aşk acısı çekmişizdir ve hatta çekmeye devam edenler mutlaka vardır.

"Delikanlım", "Aşk Laftan Anlamaz ki", "Vazgeçtim", "Çat Kapı", "Çabuk Olalım Aşkım" gibi yüzlerce besteye sahip olan ünlü isim şarkılarının sözleriyle dinleyicilerini derinden etkiliyor.

"Delikanlım", "Aşk Laftan Anlamaz ki", "Vazgeçtim", "Çat Kapı", "Çabuk Olalım Aşkım" gibi yüzlerce besteye sahip olan ünlü isim şarkılarının sözleriyle dinleyicilerini derinden etkiliyor.

Türkiye'nin aşk ve ayrılık kadını olarak bilinen sanatçısı Yıldız geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir açıklama ile gündeme gelmişti." Eski Yıldız Tilbe şarkıları tadında" şarkı yapması için aşık olması gerektiğini ve onun da imkansız olduğunu söylemişti.

Türkiye'nin aşk ve ayrılık kadını olarak bilinen sanatçısı Yıldız geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir açıklama ile gündeme gelmişti." Eski Yıldız Tilbe şarkıları tadında" şarkı yapması için aşık olması gerektiğini ve onun da imkansız olduğunu söylemişti.

Bu haberle hayranlarına "Yapma be Yıldız Abla!" dedirten Yıldız Tilbe bu sefer çok farklı bir konu ile gündeme geldi.

Bu haberle hayranlarına "Yapma be Yıldız Abla!" dedirten Yıldız Tilbe bu sefer çok farklı bir konu ile gündeme geldi.

Son dönemlerde ünlü isimlerin hayatlarının filme dönüştürülmesi yaygınlaştı.

Son dönemlerde ünlü isimlerin hayatlarının filme dönüştürülmesi yaygınlaştı.
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Bu konu hakkında fikrini belirten Yıldız Tilbe'den beklenmeyen bir çıkış geldi.

Bu konu hakkında fikrini belirten Yıldız Tilbe'den beklenmeyen bir çıkış geldi.

'Benim hayatım film olamaz. Beni kimse senaryolaştıramaz. Çünkü beni tanımıyorlar. Türkiye'de  rahmetli olduktan sonra yapılan hiçbir ünlünün filmini beğenmiyorum ve yeterli bulmuyorum. Bir saate 45-50 senelik ömür sığdırılamaz.' dedi.

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