Hayatının Film Olmasını İstemeyen Yıldız Tilbe: "Bir Saate 45 Yıllık Ömür Sığmaz"
Hayatının Film Olmasını İstemeyen Yıldız Tilbe: "Bir Saate 45 Yıllık Ömür Sığmaz"
Geçtiğimiz günlerde 'eski Yıldız Tilbe şarkıları tadında' şarkı yapması için aşık olması gerektiğini ve onun da imkansız olduğunu söyleyerek gündeme gelen Yıldız Tilbe sevenlerini üzmüştü. Yeni açıklamalarla tekrar dikkatleri üzerine çeken Tilbe hayatının film olmasını istemediğini açıkladı.
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90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, gerek uçuk kaçık hareketleriyle gerek sahnedeki performansıyla sevenlerini adeta büyüleyen isim: Yıldız Tilbe!
"Delikanlım", "Aşk Laftan Anlamaz ki", "Vazgeçtim", "Çat Kapı", "Çabuk Olalım Aşkım" gibi yüzlerce besteye sahip olan ünlü isim şarkılarının sözleriyle dinleyicilerini derinden etkiliyor.
Türkiye'nin aşk ve ayrılık kadını olarak bilinen sanatçısı Yıldız geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir açıklama ile gündeme gelmişti." Eski Yıldız Tilbe şarkıları tadında" şarkı yapması için aşık olması gerektiğini ve onun da imkansız olduğunu söylemişti.
Bu haberle hayranlarına "Yapma be Yıldız Abla!" dedirten Yıldız Tilbe bu sefer çok farklı bir konu ile gündeme geldi.
Son dönemlerde ünlü isimlerin hayatlarının filme dönüştürülmesi yaygınlaştı.
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Bu konu hakkında fikrini belirten Yıldız Tilbe'den beklenmeyen bir çıkış geldi.
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