Margot Robbie "Barbie" Furyasından Sonra Ekranlara Ara Vereceğini Açıkladı: Ünlü Oyuncu "Benden Bıktılar" Dedi
Margot Robbie "Barbie" Furyasından Sonra Ekranlara Ara Vereceğini Açıkladı: Ünlü Oyuncu "Benden Bıktılar" Dedi
'Barbie' filmi ile büyük başarılara imza atan Margot Robbie yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Detaylar içeriğimizde👇
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"Pan Am" "About Time" "Focus" "I, Tonya" ve daha birçok efsane yapımda gördüğümüz Margot Robbie şöhret basamakalarını emin adımlarla çıkmış bir aktris.
Oynadığı rollerdeki başarısıyla tanıdığımız Margot Robbie "Barbie" filmiyle de isminden çokça bahsettirmeyi başardı tabii.
Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çekmeyi başaran oyuncu resmen bir oyuncak bebeğin ölçülerine sahip diyebiliriz...
Altın Küre Ödüllerinde de pembeler içinde Barbie'nin reklamını yapmaya devam etmişti güzel oyuncu.
"The Wolf of Wall Street" filmindeki oyunculuğu ve başarısından da bahsetmezsek olmaz tabii.
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2021 yılında da kendisi "Harley Quinn" karakteriyle hafızalara kazınmıştı, anlayacağınız her yıl bir şekilde adını altın harflerle sektöre kazıyor.
Onu bu sene sürekli pembeler içinde görmeye alışsak da güzelliği ile her rengi kendine yakıştırıyor diyebiliriz!
Gelelim asıl olaya, güzel oyuncu Margot Robbie Barbie konseptiyle fazla göz önünde olduğunu anlamış olacak ki bir süre ekranlarda olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi.
"Şimdilik muhtemelen herkes beni görmekten bıktı diye düşünüyorum. Dürüst olmak gerekirse çok erken zamanda yeni bir film daha yaparsam insanlar "Yine mi o? Tüm yaz zaten onu gördük. Aştık Artık" diyecekler. Sonraki projem ne olacak bilmiyorum ama biraz zaman geçtikten sonra olur" dedi.
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