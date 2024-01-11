Daha Önemli İşleri Olan Ahmet Kural Murat Cemcir ile İlgili Açıklamalarındaki Umursamaz Tavırlarıyla Şaşırttı

Ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir arasındaki küslük meselesi, medyanın gündeminden düşmüyor. Ahmet Kural'ın, bu konu hakkında yaptığı son açıklamalarda umursamaz tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Her iki oyuncunun hayranları, aralarındaki buzların erimesini dört gözle beklerken Kural'ın bu tavrı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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