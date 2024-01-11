Daha Önemli İşleri Olan Ahmet Kural Murat Cemcir ile İlgili Açıklamalarındaki Umursamaz Tavırlarıyla Şaşırttı
Daha Önemli İşleri Olan Ahmet Kural Murat Cemcir ile İlgili Açıklamalarındaki Umursamaz Tavırlarıyla Şaşırttı
Ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir arasındaki küslük meselesi, medyanın gündeminden düşmüyor. Ahmet Kural'ın, bu konu hakkında yaptığı son açıklamalarda umursamaz tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Her iki oyuncunun hayranları, aralarındaki buzların erimesini dört gözle beklerken Kural'ın bu tavrı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
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'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi', 'Kardeş Payı' gibi birçok projede birlikte izlediğimiz ve aralarından su sızmayan Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisini mutlaka tanıyorsunuzdur.
Ayrılmaz ikilinin bir süredir ekranlardan uzak kalması akıllara "aralarına kara kedi mi girdi?" sorularını getiriyordu.
Son olarak Ahmet Kural'ın düğününe katılmayan Murat Cemcir, küslük iddialarını netleştirmiş oldu.
"Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece" programına katılan Ahmet Kural, küslük iddialarına karşı sessizliğini bozdu.
Kural, Murat Cemcir ile arasındakiler için "Birbirimize uzun süredir kırgınız. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" açıklamasını yapmıştı.
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Ahmet Kural'ın ılımlı cevabına karşılık Murat Cemcir bu konu hakkında "Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" sözleriyle sert bir açıklamada bulunmuştu.
Bugün Aramızda Kalmasın muhabirlerine açıklama yapan Ahmet Kural, Murat Cemcir ile ilgili "Murat Cemcir benim için değerli bir insan, yolu açık olsun. Onu da seviyorum" açıklamalarını yaptı.
Açıklamalarına "İstediğini söyleyebilir" şeklinde devam eden Ahmet Kural'ın umursamaz tavrı da dikkatlerden kaçmadı.
Sizce bu ikili yeniden barışır mı? Yorumlarda buluşalım!
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