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Kardeşlerim ve Kızıl Goncalar Oyuncusu Murat Divitçioğlu'nun Kazdağları'ndaki Yeni İşi Ortaya Çıktı!

Kardeşlerim ve Kızıl Goncalar Oyuncusu Murat Divitçioğlu'nun Kazdağları'ndaki Yeni İşi Ortaya Çıktı!

Çanakkale
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 10:29
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Kardeşlerim'de canlandırdığı Gökhan karakteriyle ekran başındakilerin hafızasına kazınan Murat Divitçioğlu, İstanbul'un yoğun temposuna noktayı koyup ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Kazdağları'nın eteklerinde kurduğu yeni düzen kadar, çekim aralarında üstlendiği sürpriz iş de merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, bu kararın arkasındaki nedeni ve şehirden uzakta geçen günlerini hiç saklamadan anlattı.

Kaynak: Sabah

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Murat Divitçioğlu, Kardeşlerim'deki Gökhan rolünden önce yıllarca Bursa Devlet Tiyatrosu sahnesinde oynadı.

Murat Divitçioğlu, Kardeşlerim'deki Gökhan rolünden önce yıllarca Bursa Devlet Tiyatrosu sahnesinde oynadı.

İstanbul doğumlu Murat Divitçioğlu, oyunculuğa tiyatro sahnesinde adım attı ve Çanakkale'de üniversitenin tiyatro bölümünü bitirdikten sonra uzun yıllar Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Ardından gelen dizi teklifleriyle Mehmed: Fetihler Sultanı, Kasaba Doktoru, Karadır Kaşların ve Töre Beni Taşlara Vurun gibi yapımlarda rol alan oyuncunun yüzü, en çok ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'le hafızalara kazındı. Dizide Berk ile Elif'in hapisten çıkan öz babası Gökhan Çetin'i canlandıran Divitçioğlu, daha sonra Kızıl Goncalar'ın kadrosuna 'Üstad' karakteriyle katıldı. Pek çok reklam filminde de karşımıza çıkan oyuncunun son kararı ise kariyerinden çok yaşam tarzıyla ilgili.

Murat Divitçioğlu'nun Kazdağları sevdası ağır bastı ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine taşındı.

Murat Divitçioğlu'nun Kazdağları sevdası ağır bastı ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine taşındı.

Bu kararın arkasında, Divitçioğlu'nun yıllardır içinde taşıdığı Kazdağları sevdası ve doğayla iç içe yaşama hayali yatıyor. Aile kurduktan sonra daha sakin bir hayatın peşine düşen oyuncu, tiyatro eğitimi aldığı ve uzun süre yaşadığı Çanakkale'yi seçerek Bayramiç'e yerleşti. Şehir hayatının kendisini nasıl yorduğunu anlatan Divitçioğlu, 'Bursa'da, İstanbul'da yaşadığım dönemlerde çok gergin birisiydim' derken çocuklarını kalabalık bir şehirde büyütmenin eşiyle birlikte hiç içlerine sinmediğini de ekledi. Artık çocuğunun parka ve okula rahatça gidebildiğini söyleyen oyuncu, 'Doğanın içinde büyüyor. Tavuklarımız var, domateslerimiz var' sözleriyle yeni düzeninden ne kadar memnun olduğunu gösterdi.

Murat Divitçioğlu çekim aralarında üniversite arkadaşının Bayramiç'teki sandviç dükkanında tezgahın başına geçiyor.

Murat Divitçioğlu çekim aralarında üniversite arkadaşının Bayramiç'teki sandviç dükkanında tezgahın başına geçiyor.

Bayramiç'teki bu sakin hayat, Divitçioğlu'nun kimsenin beklemediği bir işe adım atmasının da yolunu açtı. Çekimler ve reklam işleri için İstanbul'a gidip gelmeye devam eden oyuncu, kalan zamanını üniversite yıllarından arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde geçiriyor ve 'Bu sandviç hikayemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'la üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi' diyerek bu hayalin geçmişini anlatıyor. İşletme sahibi Barlas Balcı ise dükkana gelenlerin çoğunun önce 'tanıyorum ama nereden' diye düşündüğünü, oyuncuyu görmek, onunla sohbet edip fotoğraf çektirmek için gelen müşterilerin sayısının da giderek arttığını söyledi. Balcı'ya göre Divitçioğlu, dükkana uğrayanlara sanki 40 yıllık dostlarıymış gibi davranan mütevazı bir esnaf profili çiziyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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