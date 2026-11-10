Kardeşlerim ve Kızıl Goncalar Oyuncusu Murat Divitçioğlu'nun Kazdağları'ndaki Yeni İşi Ortaya Çıktı!

Bayramiç'teki bu sakin hayat, Divitçioğlu'nun kimsenin beklemediği bir işe adım atmasının da yolunu açtı. Çekimler ve reklam işleri için İstanbul'a gidip gelmeye devam eden oyuncu, kalan zamanını üniversite yıllarından arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde geçiriyor ve 'Bu sandviç hikayemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'la üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi' diyerek bu hayalin geçmişini anlatıyor. İşletme sahibi Barlas Balcı ise dükkana gelenlerin çoğunun önce 'tanıyorum ama nereden' diye düşündüğünü, oyuncuyu görmek, onunla sohbet edip fotoğraf çektirmek için gelen müşterilerin sayısının da giderek arttığını söyledi. Balcı'ya göre Divitçioğlu, dükkana uğrayanlara sanki 40 yıllık dostlarıymış gibi davranan mütevazı bir esnaf profili çiziyor.