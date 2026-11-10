Kardeşlerim ve Kızıl Goncalar Oyuncusu Murat Divitçioğlu'nun Kazdağları'ndaki Yeni İşi Ortaya Çıktı!
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Kardeşlerim'de canlandırdığı Gökhan karakteriyle ekran başındakilerin hafızasına kazınan Murat Divitçioğlu, İstanbul'un yoğun temposuna noktayı koyup ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Kazdağları'nın eteklerinde kurduğu yeni düzen kadar, çekim aralarında üstlendiği sürpriz iş de merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, bu kararın arkasındaki nedeni ve şehirden uzakta geçen günlerini hiç saklamadan anlattı.
Kaynak: Sabah
Murat Divitçioğlu, Kardeşlerim'deki Gökhan rolünden önce yıllarca Bursa Devlet Tiyatrosu sahnesinde oynadı.
Murat Divitçioğlu'nun Kazdağları sevdası ağır bastı ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine taşındı.
Murat Divitçioğlu çekim aralarında üniversite arkadaşının Bayramiç'teki sandviç dükkanında tezgahın başına geçiyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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