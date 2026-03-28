12 Kent İçin Sarı Alarm: Fırtınanın Hızı 70 Kilometreye Ulaşacak!

12 Kent İçin Sarı Alarm: Fırtınanın Hızı 70 Kilometreye Ulaşacak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2026 - 08:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt verdi. 28 Mart Cumartesi hava tahmin raporunu açıklandı. 12 kente sarı kodlu uyarı verildi. Yapılan açıklamada 'Yağışın yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

12 kente sarı kodlu uyarı verildi.

12 kente sarı kodlu uyarı verildi.

28 Mart Cumartesi hava durumu açıklandı. 12 kente sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kod uyarısı verilen kentler şöyle:

Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Isparta, Kütahya, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Uşak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı belirtilerek şöyle denildi:

'Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Çorum ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.'

Fırtınaya dikkat!

Fırtınaya dikkat!

Rüzgarın, Ege ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Yağışların Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
