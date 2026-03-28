12 Kent İçin Sarı Alarm: Fırtınanın Hızı 70 Kilometreye Ulaşacak!

28 Mart Cumartesi hava durumu açıklandı. 12 kente sarı kodlu uyarı verildi. Sarı kod uyarısı verilen kentler şöyle:

Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Isparta, Kütahya, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, İzmir, Manisa, Uşak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı belirtilerek şöyle denildi:

'Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Kayseri ve Sivas dışında), Batı Karadeniz (Sinop dışında) ile Çorum ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.'