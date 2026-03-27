Valilik İstanbul'da Havaların Isınacağı Tarihi Açıkladı

Valilik İstanbul'da Havaların Isınacağı Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2026 - 19:00

Nisan ayı için geri sayım başlarken ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösteriyor. İstanbul Valiliği, megakent için gün gün hava durumunu açıkladı. Valiliğin açıklamasına göre İstanbul’da yağışların biteceği tarih belli oldu. Valilik, İstanbul'da havaların ısınacağı tarihi açıkladı.

İstanbullular dikkat: Sağanak yağışın etkili olacağı günler belli oldu.

İstanbullular dikkat: Sağanak yağışın etkili olacağı günler belli oldu.

İstanbul Valiliği, X hesabından kentte havanın nasıl olacağını paylaştı. 28 Mart Cumartesi günü İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor. Kentte hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlar sabahın ilk saatlerinde yer yer kuvvetli olacak. En düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. 

29 Mart Pazar günü İstanbul’un Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 10 derece, en yüksek sıcaklığın 12 derece olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın 31 Mart Salı gününe kadar orta kuvvette eseceği ve hızının zaman zaman 50 kilometreye ulaşması bekleniyor. Valilik’ten yapılan açıklamada “Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Valilik, İstanbul'da havaların ısınacağı tarihi açıkladı.

Valilik, İstanbul'da havaların ısınacağı tarihi açıkladı.

İstanbul Valiliği, hava sıcaklıklarının; Pazar ve Pazartesi günlerinde mevsim normalleri civarında, diğer günlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 'Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' dedi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
