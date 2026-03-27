Valilik İstanbul'da Havaların Isınacağı Tarihi Açıkladı

İstanbul Valiliği, X hesabından kentte havanın nasıl olacağını paylaştı. 28 Mart Cumartesi günü İstanbul’da sağanak yağış bekleniyor. Kentte hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışlar sabahın ilk saatlerinde yer yer kuvvetli olacak. En düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak.

29 Mart Pazar günü İstanbul’un Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklığın 10 derece, en yüksek sıcaklığın 12 derece olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın 31 Mart Salı gününe kadar orta kuvvette eseceği ve hızının zaman zaman 50 kilometreye ulaşması bekleniyor. Valilik’ten yapılan açıklamada “Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.