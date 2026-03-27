APP Plaka İçin Son 4 Gün! Normal Plaka İçin Aranan Şartlar

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2026 - 18:10

Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 'standart dışı plaka' düzenlemesinde sona gelindi. İçişleri Bakanlığı tarafından tanınan ek sürenin 1 Nisan’da dolacak. Bu tarihten sonra APP adı verileren standartlara aykırı plaka kullanan sürücülere para cezası ve sürücü belgesine el koyma yaptırımı uygulanacak. Peki standart plaka nasıl olmalı? APP plaka ve normal plaka farkı ne?

Milyonlarca araç sahibi dikkat: APP plakada son tarih 1 Nisan!

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle 27 Şubat’tan itibaren araçlarında standart dışı plaka bulunan sürücülere ceza kesileceği açıklanmıştı. Standart dışı plaka olarak adlandırılan ‘APP plaka’ kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası kesileceği ve sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulacağı bildirilmişti. Cezayı duyan vatandaşlar plaka basım atölyelerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Artan yoğunluk ve değişim taleplerinin ardından son tarih 1 Nisan olarak açıklanmıştı. 

1 Nisan’dan sonra denetimlere tekrar başlanacak ve bu kez sürücülere yaptırım uygulanacak.

APP plaka ve normal plaka farkı ne?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu, APP plaka ve normal plakalara dair bilgi verdi. 

Mutlu şunları dedi:

“Türkiye’deki araç tescil plakalarının basımında yetkili kuruluş Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkilendirdiği şoför odaları. Plakanın üzerinde TŞOF’un mührü bulunması gerekiyor.

Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır. Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli. Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldızla TR güvenlik işaretleri yer almaktadır.”

Plakada 'kalın harf'e ceza verilecek mi?

Sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri olan 'kalın karakterli' plakalar dair de açıklama yapıldı. Eğer plakanızda yetkili kurumun mührü ve güvenlik işaretleri mevcutsa, harflerin normalden biraz daha kalın olması ceza sebebi sayılmayacak. Bu durumdaki araç sahiplerinin plakalarını yenilemesine gerek duyulmuyor.

APP plaka cezası ne kadar?

Mühürsüz ve standart dışı yazı tipine sahip APP plakalar 1 Nisan’dan itibaren ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Kurallara uymayan sürücülere verilecek ceza şöyle: 

  • 140 bin TL para cezası,

  • Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması,

  • Aracın 30 gün trafikten men edilmesi.

İhlalin aynı yıl içinde tekrarlanması durumunda cezalar iki katı olarak uygulanacak.

APP plaka nasıl değiştirilir?

Mevcut plakası standart dışı olan vatandaşların, 1 Nisan’dan önce en yakın polis veya jandarma karakoluna 'kayıp/değişim' bildiriminde bulunması gerekiyor. Ardından noterden alınacak 'plaka basım talep belgesi' ile TŞOF’e bağlı şoför odalarına başvurarak yasal plakalar temin edilebiliyor.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
