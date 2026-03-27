APP Plaka İçin Son 4 Gün! Normal Plaka İçin Aranan Şartlar

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle 27 Şubat’tan itibaren araçlarında standart dışı plaka bulunan sürücülere ceza kesileceği açıklanmıştı. Standart dışı plaka olarak adlandırılan ‘APP plaka’ kullanan sürücülere 140 bin TL para cezası kesileceği ve sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulacağı bildirilmişti. Cezayı duyan vatandaşlar plaka basım atölyelerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Artan yoğunluk ve değişim taleplerinin ardından son tarih 1 Nisan olarak açıklanmıştı.

1 Nisan’dan sonra denetimlere tekrar başlanacak ve bu kez sürücülere yaptırım uygulanacak.