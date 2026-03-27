İslam Memiş Altın Bombasını Patlattı: “Fiziki Altını Yasaklayacaklar”

'Trump, fiziki altını ortadan kaldırmak için yeni plandan bahsediyor aslında' diyen Memiş, 'Şunu demek istiyorlar: ‘Fiziki altınlar bize lazım, fiziki altınlar ülkelere lazım, dünyadaki insanlar altına yatırım yapmak istiyorlarsa altına eş değer yine sarı metal emtia çıkarırlar yine fon üzerinden, sanal üzerinden bu işlemler yapılır’ diye mesajı veriyor' diye konuştu.

Rusya, Hindistan ve Çin'in altın hamlelerinden bahseden İslam Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Mesela bir bomba da Rusya Devlet Başkanı Putin’in kararı. 100 gramlık külçe altının ihracatını yasakladı.

Üçüncü bombayı Hindistan patlattı. Hindistan ‘Hileli işler yapıyorsunuz, biz kendi sistemimizi kuracağız’ diye mesaj verdi.

Altın tarafındaki bu sert düşüş ve oynamalar Hindistan gibi ülkeleri çıldırtmış durumda. Onlar da artık yavaş yavaş ya altına dayalı ekonomik sisteme geçiyorlar ya da altın rezervlerini Çin’le ortak para birimine geçiyorlar.'