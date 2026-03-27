İslam Memiş Altın Bombasını Patlattı: “Fiziki Altını Yasaklayacaklar”

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2026 - 17:24

ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle küresel piyasalarda hareketlilik sürüyor. Rekor yükselişlerle birlikte rekor düşüşleri de gören altın fiyatlarının bundan sonra ne olacağı yatırımcı tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarının ne kadar olduğu ve ne kadar olacağı konuşulurken Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklama geldi. İslam Memiş altınla ilgili bomba iddiayı patlattı. İslam Memiş, 'Trump gizli mesaj veriyor' diyerek ABD Başkanı'nın fiziki altını yasaklama planını anlattı.

TV100 ekranlarında altınla ilgili konuşan İslam Memiş, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarındaki gizli mesajı anlattı. Dünyada fiziki altının yasaklanma senaryosu olduğunu dile getiren İslam Memiş, 'Trump, fiziki altının dünyada yasaklanmasından ve artık sanal ortamda altın yatırımcısını birleştirecek yasal mevzuatlarla çıkarılacak düzenden bahsediyor. Bu çok net verilen mesaj' dedi.

İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Trump altınla ilgili bombayı açıkladı. 'Altıncıyım ve altını taklit edemezsiniz. Günün birinde altın boyalar çıkar ve onu çıkaracak kişi çok zengin olur' dedi. Gizli mesaj veriyor aslında. Yeni dünya düzeninde 2030 yılında büyük resetleme ile birlikte 2027 yılına bunu çektikleri için demek ki altına dayalı maden veya altına dayalı değerli kağıtlar çıkaracaklar ve bunu dünyaya tanıtacak kişinin zengin olacağını iddia ediyor.'

'Trump, fiziki altını ortadan kaldırmak için yeni plandan bahsediyor aslında' diyen Memiş, 'Şunu demek istiyorlar: ‘Fiziki altınlar bize lazım, fiziki altınlar ülkelere lazım, dünyadaki insanlar altına yatırım yapmak istiyorlarsa altına eş değer yine sarı metal emtia çıkarırlar yine fon üzerinden, sanal üzerinden bu işlemler yapılır’ diye mesajı veriyor' diye konuştu. 

Rusya, Hindistan ve Çin'in altın hamlelerinden bahseden İslam Memiş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Mesela bir bomba da Rusya Devlet Başkanı Putin’in kararı. 100 gramlık külçe altının ihracatını yasakladı.

Üçüncü bombayı Hindistan patlattı. Hindistan ‘Hileli işler yapıyorsunuz, biz kendi sistemimizi kuracağız’ diye mesaj verdi. 

Altın tarafındaki bu sert düşüş ve oynamalar Hindistan gibi ülkeleri çıldırtmış durumda. Onlar da artık yavaş yavaş ya altına dayalı ekonomik sisteme geçiyorlar ya da altın rezervlerini Çin’le ortak para birimine geçiyorlar.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
