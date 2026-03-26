Evde Altını Olanlar Dikkat! Hırsızın Aklına Gelmeyecek 10 Yöntem

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.03.2026 - 15:05

Türkiye'de milyonlarca vatandaş altınlarını evde saklıyor. 'Yastık altı' diye tabir edilen evde biriktirilen altınlar güvenlik açısında büyük risk barındırıyor. Vatandaşlar birikimlerinin yok olmaması için evde 'en güvenli' dedikleri alanlarda değerli eşyalarını saklıyor. Sosyal medyada ise pek çok kullanıcı altınların saklanacağı 'hırsızın aklına gelmeyecek yöntemler' başlığıyla videolar paylaşıyor. İşte evde  en güvenli 10 gizli köşe!

Evinizi adeta kaleye dönüştürecek saklama yöntemleri!

Evde biriktirdiğiniz altın veya nakit paraları güvenle saklamak, bazen bir çelik kasadan daha etkili olabilir. Hırsızlar genellikle belirli bir süre içinde en kolay ulaşılabilecek yerlere (çekmece, yastık altı, mücevher kutusu) odaklanır. Bu alanların başında çekmecek, yastık altı, kutular geliyor. Oysa profesyonelleri bile şaşırtacak, evin içinde 'göz önünde ama gizli' duran pek çok nokta bulunuyor. İşte evinizi adeta bir kaleye dönüştürecek yaratıcı saklama yöntemleri!

Evde altın saklamak için 10 sıra dışı yöntem!

1- Bitmiş Temizlik Ürünü Kutuları: Boş bir çamaşır deterjanı bidonunun veya yüzey temizleyici şişesinin içini iyice yıkayıp kuruladıktan sonra altınları buraya koyabilirsiniz. Kimse içi 'deterjan' dolu bir bidonu çalmakla uğraşmaz.

2- Saksıdaki Sahte Bölme: Canlı çiçeğinizin toprağının altına su geçirmeyen bir kap yerleştirin. Ancak dikkat; saksının en altına, drenaj deliklerinden uzak bir noktaya sabitlemekte fayda var.

3- Çocuk Oyuncaklarının İçi: Peluş ayılar veya legoların saklama kutuları, hırsızların değerli eşya aramak için en son bakacağı yerler arasındadır.

4- Derin Dondurucudaki Paketler: Altınları vakumlu bir poşete koyup, üzerine 'bezelye' veya 'kıyma' yazdığınız bir paketin içinde dondurucuya atın. Soğuktan etkilenmezler ve kimse buzluktaki sebzeleri kontrol etmez.

5- Mutfak Dolabındaki Sahte Konserveler: Altı açılabilen 'sahte konserve kutuları' piyasada bulunuyor. Ancak evde kendiniz de içi dolu görünen ama aslında bir zula olan eski bir bakliyat kavanozu yapabilirsiniz.

6- Eski Elektrik Prizleri: Çalışmayan, duvarın bir köşesinde öylece duran süs amaçlı bir priz kutusu harika bir gizli bölmedir.

7- Süpürgelik Arkası: Odaların köşelerindeki süpürgeliklerin bir kısmını seyyar hale getirerek arkasındaki boşluğu değerlendirebilirsiniz.

8- Eski Ayakkabı Kutuları Değil, Ayakkabının Kendisi: Kutulara bakılır ama eski, yıpranmış ve kapı önünde duran bir botun astarının altı genellikle akla gelmez.

9- Banyo Boru Görünümlü Zulalar: Lavabonun altındaki tesisata eklenmiş gibi duran ama aslında hiçbir yere bağlanmayan sahte bir PVC boru, profesyonel hırsızları bile yanıltabilir.

10 - Kitap Görünümlü Kasalar: Kütüphaneniz çok kalabalıksa, içi oyulmuş bir kitabın içine yerleştirmek klasik ama hala etkili bir yöntemdir.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
