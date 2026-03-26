Evde Altını Olanlar Dikkat! Hırsızın Aklına Gelmeyecek 10 Yöntem

1- Bitmiş Temizlik Ürünü Kutuları: Boş bir çamaşır deterjanı bidonunun veya yüzey temizleyici şişesinin içini iyice yıkayıp kuruladıktan sonra altınları buraya koyabilirsiniz. Kimse içi 'deterjan' dolu bir bidonu çalmakla uğraşmaz.

2- Saksıdaki Sahte Bölme: Canlı çiçeğinizin toprağının altına su geçirmeyen bir kap yerleştirin. Ancak dikkat; saksının en altına, drenaj deliklerinden uzak bir noktaya sabitlemekte fayda var.

3- Çocuk Oyuncaklarının İçi: Peluş ayılar veya legoların saklama kutuları, hırsızların değerli eşya aramak için en son bakacağı yerler arasındadır.

4- Derin Dondurucudaki Paketler: Altınları vakumlu bir poşete koyup, üzerine 'bezelye' veya 'kıyma' yazdığınız bir paketin içinde dondurucuya atın. Soğuktan etkilenmezler ve kimse buzluktaki sebzeleri kontrol etmez.

5- Mutfak Dolabındaki Sahte Konserveler: Altı açılabilen 'sahte konserve kutuları' piyasada bulunuyor. Ancak evde kendiniz de içi dolu görünen ama aslında bir zula olan eski bir bakliyat kavanozu yapabilirsiniz.

6- Eski Elektrik Prizleri: Çalışmayan, duvarın bir köşesinde öylece duran süs amaçlı bir priz kutusu harika bir gizli bölmedir.

7- Süpürgelik Arkası: Odaların köşelerindeki süpürgeliklerin bir kısmını seyyar hale getirerek arkasındaki boşluğu değerlendirebilirsiniz.

8- Eski Ayakkabı Kutuları Değil, Ayakkabının Kendisi: Kutulara bakılır ama eski, yıpranmış ve kapı önünde duran bir botun astarının altı genellikle akla gelmez.

9- Banyo Boru Görünümlü Zulalar: Lavabonun altındaki tesisata eklenmiş gibi duran ama aslında hiçbir yere bağlanmayan sahte bir PVC boru, profesyonel hırsızları bile yanıltabilir.

10 - Kitap Görünümlü Kasalar: Kütüphaneniz çok kalabalıksa, içi oyulmuş bir kitabın içine yerleştirmek klasik ama hala etkili bir yöntemdir.