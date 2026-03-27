Uzmanlara göre altın fiyatları yıl sonunda kazandıracak. 2026 yılı boyunca düşüş ve yükselişlerin art arda göreceğini dile getiren uzmanların ortak görüşü ‘altının uzun vadede kazandıracağı.’

Uzman görüşlerini takip eden vatandaşlar ellerindeki altınlar için yüksek rakamları beklerken “Bu kadar da olmaz” dedirten bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre bir vatandaş evini satıp 1 kilo altın aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan vatandaş ailesiyle kiraya taşındığını belirtti. Yatırım yapmak istediğini dile getiren vatandaş altının yükselişiyle kazanmaya devam edeceğini dile getirdi.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumlara da yanıt veren vatandaşın “Dalga geçenleri ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl içinde 4 ev alacağıma inanıyorum” dediği ileri sürüldü.