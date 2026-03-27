Bir Vatandaş Evini Satıp 1 Kilo Altın Aldı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2026 - 16:34

Her daim kazandırması nedeniyle 'güvenli liman' adını alan altın, son günlerde düşüş trendinde. Uzmanlar 2026 yılı sonunda altın fiyatlarının yükseleceğini ileri sürerken vatandaş düşüşe aldırmadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre bir vatandaşın evini satıp 1 kilo altın aldığı ileri sürüldü. Üstelik vatandaş 'Altın sayesinde 1-2 yıl içinde 4 ev alacağıma inanıyorum” dedi.

Uzmanlara göre altın fiyatları yıl sonunda kazandıracak. 2026 yılı boyunca düşüş ve yükselişlerin art arda göreceğini dile getiren uzmanların ortak görüşü ‘altının uzun vadede kazandıracağı.’

Uzman görüşlerini takip eden vatandaşlar ellerindeki altınlar için yüksek rakamları beklerken “Bu kadar da olmaz” dedirten bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre bir vatandaş evini satıp 1 kilo altın aldı. 

Evli ve iki çocuk babası olan vatandaş ailesiyle kiraya taşındığını belirtti. Yatırım yapmak istediğini dile getiren vatandaş altının yükselişiyle kazanmaya devam edeceğini dile getirdi. 

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan yorumlara da yanıt veren vatandaşın “Dalga geçenleri ileride göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl içinde 4 ev alacağıma inanıyorum” dediği ileri sürüldü.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
