Türkçeyle İlgili Bu Bilgileri Duyunca Siz de Şoke Olabilirsiniz

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2026 - 21:50

Sosyal medyada “İlk şok” akımı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak X'te Ayberk Furkan Demirel isimli kullanıcı 'İlk dil şokunuz' paylaşımını yaptı. Kısa sürede yaklaşık 2 milyon görüntülenmeye ulaşan bu paylaşıma X kullanıcıları 'ilk dil şokları'nı anlattı.

Her şey bu tweetle başladı.

X'te '@temirlerin' isimli kullanıcı 'İlk dil şokunuz' paylaşımında bulundu. O paylaşıma yüzlerce yorum geldi.

İşte o paylaşıma gelen yorumlar şöyle:

'Bitki' kelimesinin eski değil, dil devrimi döneminde türetilmiş olması.

'Türkçede uykulu ve uykusuz 2 si de olumsuz.

Almanca tırnak işareti altta başlar yukarıda biter.

İspanyolca soru cümlesi ters soru işaretiyle başlar, düz soru işaretiyle biter.'

'İspanyolca başlangıç ¿ işaretinin çok güzel bir sebebi vardır.

Hint/Avrupa dillerinin ezici çoğunluğunda bizdeki gibi soru edatı kullanılmaz, soru manası tonlamayla verilir. Okura en başından 'Dikkat et, bu bir soru ve ona göre oku.' deme yöntemi.'

'Sebastianın Sivasli demek olması...hala uydurma gibi geliyo'

'Piyaz kelimesinin Farsça soğan anlamına geldiği, soğansız piyaz siparişinin oksimoron bir ifade olduğu.'

'Hırsız kelimesine takmıştım bir ara hır ne demek diye ve 1 yıl kadar araştırıp hırın gürültü anlamında olduğunu, hırsızın da sessiz anlamına geldiğini öğrenince çok şaşırmıştım.'

'İngilizce Ox ve Türkçe Öküz’ün aynı kökten gelmesi'

'Namus kelimesinin kokeninin yunanca olmasi, nomos=onur'

'cüz > çoğulu ecza > ilaç satılan yer eczane >  aciz olanın çoğulu aceze > dar-ül (evi) aceze (düşkünler)'

'Galaksi kelimesinin Yunanca süt kelimesinden türemesi, bizim samanyolu dediğimiz şeye de yabancıların hep sütlü yol, milky way, via lacte filan demesi.'

'Ruslan isminin Arslan isminden türemesi'

'Kuskusun İngilizcesinin de kuskus olması.'

'Semaver kelimesinin farsçadan değil rusçadan geçmiş olması'

'Şok diyemem ama kürdan Fransızcadan çıkınca üzülmüştüm. Bizden gibi bir kelime.'

'Müteahhit diye yazılan bir şeyi mütahit olarak okumamız.'

'Bazı dillerde nesneler için de eril/dişil ayrımının olması'

'Mizansen -> mise en scène

Şimendifer -> chemin de fer

Kürdan -> cure-dent

Subasman -> soubassement'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
