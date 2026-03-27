Meteoroloji Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

Meteoroloji, 28 Mart - 3 Nisan hava durum haritasını yayımladı. Tahminlere göre yarından itibaren ülke genelinde yağış görülecek. Cumartesi günü özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz hattı için 'şiddetli' yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneyinden İç Ege'ye kadar uzanan geniş bir bölgede ise kuvvetli sağanakların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sadece yağmur değil, hızı saatte 60 kilometreyi bulacak lodos da kapıda.

Batı fırtınayla boğuşurken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 'çığ' tehlikesi uyarısı yapıldı. Pazar günü ise yağışlı hava tüm ülkeye yayılacak. İç Anadolu, İç Ege ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların düşmesiyle yağmur yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.