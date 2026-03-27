Meteoroloji Kar Yağacak Kentleri Açıkladı

Dilara Şimşek
27.03.2026 - 23:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmin haritasını yayımladı. Meteoroloji’nin yayınladığı haritada hafta sonu pek çok kentte kar yağışı beklendiği belirtildi. Yarından itibaren ülke batıdan gelen yağışlı bir sisteme girecek. Pazar günü ise sıcaklıklar hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı yeniden sahalara dönüyor.

Meteoroloji, haftalık hava durumu haritasını paylaştı. Pek çok kentte kar yağacak.

Meteoroloji, 28 Mart - 3 Nisan hava durum haritasını yayımladı. Tahminlere göre yarından itibaren ülke genelinde yağış görülecek. Cumartesi günü özellikle Kıyı Ege ve Batı Akdeniz hattı için 'şiddetli' yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneyinden İç Ege'ye kadar uzanan geniş bir bölgede ise kuvvetli sağanakların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sadece yağmur değil, hızı saatte 60 kilometreyi bulacak lodos da kapıda.

Batı fırtınayla boğuşurken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde 'çığ' tehlikesi uyarısı yapıldı. Pazar günü ise yağışlı hava tüm ülkeye yayılacak. İç Anadolu, İç Ege ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların düşmesiyle yağmur yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacak.

Hangi kentlere kar yağacak?

28 Mart Cumartesi Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. 29 Mart Pazar Kayseri, Sivas, Gümüşhane ve Bayburt dolaylarında karla karışık yağmur; Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor. Ankara, Konya çevresi, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı olacağı öngörülüyor. 30 Mart Pazartesi Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
