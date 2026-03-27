article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bir Zamanlar Gram Altın Alınıyordu: 20 Liranın 20 Yıllık Yolculuğu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2026 - 20:18

Ekonominin son 20 yıldaki değişimi sosyal medyada paylaşılan bir görselle yeniden gündem oldu. Bir zamanlar gram altın alınan 20 TL'yle şimdi ne yapılıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20 TL ile bir zamanlar gram altın alınıyordu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel gündem oldu. 20 TL'nin 20 yıllık yolculuğunu gösteren görsel, yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

Bir zamanlar yatırım aracı olan, sofraları donatan 20 TL bugün bir simitten bile pahalı hale geldi. 20 lirayla 2005 yılında 1 adet gram altın alınabiliyordu. Ancak 2010 yılında gelindiğinde ise 20 banknotla bir evin 3 günlük mutfak ihtiyacı karşılanabiliyordu. 2015 yılında alım gücü zayıflasa da hala mutfakların lüksü sayılabilecek 1 kilogram kırmızı et 20 TL’ye mal oluyordu.

2020 yılında 20 TL, sadece dışarıda içilen bir fincan kahveye eşdeğer hale geldi. Bugün, yani 2025 yılı itibarıyla ise tablo çok daha keskin: 20 TL artık sadece tek bir simit alabiliyor.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın