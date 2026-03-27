Bir Zamanlar Gram Altın Alınıyordu: 20 Liranın 20 Yıllık Yolculuğu

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel gündem oldu. 20 TL'nin 20 yıllık yolculuğunu gösteren görsel, yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

Bir zamanlar yatırım aracı olan, sofraları donatan 20 TL bugün bir simitten bile pahalı hale geldi. 20 lirayla 2005 yılında 1 adet gram altın alınabiliyordu. Ancak 2010 yılında gelindiğinde ise 20 banknotla bir evin 3 günlük mutfak ihtiyacı karşılanabiliyordu. 2015 yılında alım gücü zayıflasa da hala mutfakların lüksü sayılabilecek 1 kilogram kırmızı et 20 TL’ye mal oluyordu.

2020 yılında 20 TL, sadece dışarıda içilen bir fincan kahveye eşdeğer hale geldi. Bugün, yani 2025 yılı itibarıyla ise tablo çok daha keskin: 20 TL artık sadece tek bir simit alabiliyor.