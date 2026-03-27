Beyaz Saray’ın Gizemli Paylaşımlarının Sırrı Çözüldü

Beyaz Saray’ın Gizemli Paylaşımlarının Sırrı Çözüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
27.03.2026 - 19:26

Beyaz Saray, resmi X hesabından günlerdir gizemli paylaşımlarını sürdürüyor. Son olarak “Yakında” başlıklı bir paylaşım yapan Beyaz Saray, merak edilen gizemi sonunda açıklandı. Tüm gizemli paylaşımların Beyaz Saray’ın yeni yayına aldığı ‘telefon uygulaması’ için yapıldığı ortaya çıktı. Beyaz Saray’ın resmi X hesabından uygulamanın tanıtımı yapıldı.

Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan gizemli paylaşımlar soru işareti oluşturmuştu.

Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan gizemli paylaşımlar soru işareti oluşturmuştu.
Günlerdir gizemli paylaşımlar yapan Beyaz Saray, bu kez X hesabından 'Yakında, Yeni Bir Şey' başlıklı bir gönderi paylaşarak merakı daha da artırdı. Sosyal medya kullanıcıları gizemli paylaşımlara teoriler üretirken gerçek nihayet ortaya çıktı. Tüm gizemli paylaşımların 'Beyaz Saray'ın telefon uygulaması' için yapıldığı anlaşıldı. 

Gizeme son noktayı koyan ise yine Beyaz Saray'ın yaptığı paylaşım oldu.

Meğer Beyaz Saray, yeni çıkan 'telefon uygulaması' nedeniyle gizemli paylaşımlar yapmış!

Meğer Beyaz Saray, yeni çıkan 'telefon uygulaması' nedeniyle gizemli paylaşımlar yapmış!
Gazeteci Yunus Paksoy, X hesabından Beyaz Saray'ın telefon uygulamasının ekran görüntüsünü paylaşarak 'Beyaz Saray, telefon uygulaması çıkarttı. 2 gündür yapılan gizem bu' dedi. 

Beyaz Saray ise X hesabından telefon uygulamasının tanıtımını şu sözlerle yaptı:

'TANITILDI: BEYAZ SARAY UYGULAMASI

Canlı yayınlar. Gerçek zamanlı güncellemeler. Doğrudan kaynaktan, filtre yok.

Herkesin izlediği konuşma artık parmaklarınızın ucunda.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
