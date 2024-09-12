12 Eylül Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
12 Eylül Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 12 Eylül Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde yeni bir iddia gündeme geldi. Halktv muhabiri Ferit Demir'in haberine göre, "Narin'i akşam 18.40'da gördüm" diyen 17 yaşındaki bir genç kız, ifadesini değiştirdi. Genç kız yeni ifadesinde, "Ben Narin'i görmedim. Salim Güran 'Bu saatte Narin'i gördüğünü söyleyeceksin' baskısı yaptı, korktum. Bu nedenle söyledim" dediği görüldü.
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Türkiye’nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı’nın yeni görevi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uzay Komutanlığı emrine atandığını duyurdu.
Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön rapor açıklandı. Açıklanan rapora göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.
Ortaokullarda yeni dönem başlıyor. Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları" 4 ilde açılacak.
Harekete halinde olan metrobüsün tekerleri fırladı. Yaşanan kaza herkesi korkuttu. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmadı.
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Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltında alınan 22 kişinin sorgusu tamamlandı. 12 saat süren sorgu sonrası şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Narin Güran cinayetine ilişkin 9 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen isimler arasında Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran bulunuyor. Anne Yüksel Güran ve Ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç (Jahrein) gözaltına alındı.
Gaziantep'te akılalmaz bir olay yaşandı. Fırat Nehri kenarında oturan 20 yaşındaki Mehmet Caymaz’a Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermi isabet etti. 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesindeki 3 katlı metruk bina çöktü. Yoldan geçen bir kişi yaralandı.
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