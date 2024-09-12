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Fatih'te 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Kişi Yaralandı

Fatih'te 3 Katlı Bina Çöktü: 1 Kişi Yaralandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 00:04

İstanbul'un Fatih ilçesindeki 3 katlı metruk bina çöktü. Yoldan geçen bir kişi yaralandı.

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Olay yerine gelen ekipler, enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı arama yapmaya başladı.

Olay yerine gelen ekipler, enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı arama yapmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih'in Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina çöktü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih'in Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina çöktü.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmaları başlattı. Yoldan geçen bir kişinin yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışmaları başlattı. Yoldan geçen bir kişinin yaralandı.
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