11 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Tayfur’un vefatından sonra tartışma yaratan pek çok konu oldu. Bunlardan biri de şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki kısım oldu. MESAM Başkanı Recep Ergül konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu.
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Yaprak Dökümü dizisiyle büyük beğeni toplayan Tolga Karel, uzun bir zaman önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşmişti. Sektör değiştirip kendi lojistik firmasını kuran ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Tolga Karel bu sefer de gündemi fena çalkalayan 'dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları' konusuna patladı. Adeta birilerini tehdit eden Karel'in "Ben konuşursam taş taş üstünde kalmaz" çıkışı dikkatlerden kaçmadı.
Günlerdir dizi sektöründeki "tekelleşme" meselesi ve şoke eden iddialar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. İşin ID İletişim, menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya dokunan ucuysa ortalığı daha fena karıştırdı. Oldukça çirkin iddiaların kol gezdi olayda pek çok ünlü isim "kadın dayanışması" vurgusu yaptı elbette. Destek paylaşımları devam ederken hemcinslerine sataşmaktan usanmayan Tuğba Ekinci'den hiç de hoş bulunmayan bir Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz yorumu geldi.
Günlerdir gündemden düşmeyen 'dizi sektöründeki tekelleşme' tartışmaları her an alevlenirken pek çok sektör de bu konuya dahil olmaya başladı. Televizyon dünyasından müzik sektörüne kadar ortalığı karıştıran haberlerin ardından sessizliğini bozan isimlerden biri de Yonca Evcimik olmuştu. Ahmet San, Tarkan ve Sezen Aksu'unun önünü kestiğini söyleyen ünlü şarkıcı dünya starı olmasının engellendiğini ifade etmişti. Hürriyet'ten Cansu Toğçu'nun haberine göre; ünlü menajer Ahmet San, Yonca Evcimik'e sert bir cevap verdi.
Şarkıları ile bir döneme damgasını vuran Coşkun Sabah son dönemlerde özel hayatı ve açıklamalarıyla dikkat çeker hale geldi. Ünlü sanatçı geçtiğimiz günlerde Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Ne Hissettin" programına konuk oldu. Programda bir ara tepkisini çok sert ortaya koyduğu bir konu da açıldı. Kızı Roza'nın bikinili pozları hakkındaki soruyla gerilen Coşkun Sabah yine açıklamalarıyla tartışma yarattı!
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Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Tülin Şahin, bu sefer bambaşka bir olayla öne çıktı. Ünlü modelin adı StarFan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yer alan Efsane Yol’daki yıldızlara yazıldı!
Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur 2 Ocak günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanat camiasını derin bir yasa boğan ölümün üzerinden günler geçse de yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Pek çok ünlü isim gibi Mustafa Üstündağ da usta sanatçının cenaze törenine katıldı. Protokol bölümüne doğru hamle yapan ünlü oyuncu polisler tarafından tanınmayınca yaka paça dışarıya atılmak istendi. Vatandaşların bağırmasıyla durumu fark eden polis Mustafa Üstündağ'ı bıraksa da tepkiler dinmedi!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile birlikte toksikliğin kitabını yazan Wanda Nara gündemde kalmaya devam ediyor. Rapçi sevgilisi L-Gante'yle ayrılıp eski eşini arşivinden çıkaran Nara anlam verilmeyen paylaşımlarla yaka silktirmeyi de sürdürüyor. Wanda Nara'nın bu kez gündem olmasının sebebi ise kızıyla birlikte verdiği poza uyguladığı aşırı shop! Kendisini dile düşürmesine lafımız yok ama küçük kızını da yakması kullanıcıları sinir etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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