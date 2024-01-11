11 Ocak 2024 Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Ocak 2024 Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 11 Ocak Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Tüm ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilde eğitime ara verildi. İşte kar tatili kararı verilen iller...
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı cephesinde anlaşmazlıklar ortaya çıktı. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında özellikle Murat Kurum’un aday gösterilmesi sonrasında “araları açıldı” yorumları artmaya başlamışken Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın HALK TV’de yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu. İşte Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın açıklamalarından öne çıkanlar…
Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu cinsel istismar ağı, dünya gündemine bomba gibi düştü. Epstein dosyasındaki korkunç detaylar kan dondurmaya devam ediyor. Tüm dünyanın ayağa kalktığı bu skandal olaya bir tepki de Gamze Özçelik'ten geldi. 👇
Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül almalara doyamayan Serenay Sarıkaya, peş peşe ödül almaya çıkınca mekanın sahibi edasıyla 'Yine ben yine ben yine ben!' diye bağırdı. O anlar ise görenleri güldürdü. 👇
Survivor All Star 2024 kavga ve kaosun eksik olmadığı bir sezona 'merhaba' derken, yeni bölüm fragmanındaki büyük kavga herkesi şoke etti. Oyun sırasında düşen Sercan'ın Nagihan'la kavga etmesinin ardından Turabi'nin araya girmesiyle kavga büyürken, konseye taşınan bu olayda ipler epey gerildi.
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Geçtiğimiz günlerde Yalı Çapkını fragmanında canlandırdığı Seyran karakterine az yer verilmesi sosyal medyada tepki çekmiş, bir sitemkar yorum da Afra Saraçoğlu'ndan gelmişti. Elidor tanıtım gecesine katılan Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'na aniden aşka gelip geri vites yapması ayağa kaldırdığı hayranlarını kızdırdı.
Survivor All Star 2024'le beraber gündemden düşmeyen Turabi geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmaya çok konuşulmuştu. Çocukluğunun ne kadar kötü geçtiğini anlatıp ağlayan Turabi sosyal medyanın gündemine otururken, Turabi'nin aynı konuşmayı 2014 Survivor'ında da yaptığı ortaya çıktı.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, Elidor lansman gecesinde giydiği kıyafetiyle maalesef hiç ama hiç beğenilmedi. Bakalım sizler elbiseyi nasıl bulacaksınız... 👇
Anayasa Mahkemesi, Ekşi Sözlük’e getirilen erişim engelinin ‘İfade özgürlüğü ihlali’ olduğuna karar verdi. Karara ilişkin Ekşi Sözlük’ten açıklama geldi.
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Şeyma Subaşı gönderi ve hikayelerini birebir kopyaladığını gösteren video editi olay oldu!
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Son şarkısı ile sosyal medyayı sallayan Muhammet Sürmeli ya da herkesin onu tanıdığı ismiyle 'Yakışıklı Güvenlik', işçilere çok görülen hayaller hakkında konuştu ve haklı noktalara parmak bastı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz' dedi.
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