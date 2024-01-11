Herkesin Birbirine Girdiği Survivor Fragmanına Nagihan, Sercan ve Turabi Kavgası Damga Vurdu

Survivor All Star 2024 kavga ve kaosun eksik olmadığı bir sezona 'merhaba' derken, yeni bölüm fragmanındaki büyük kavga herkesi şoke etti. Oyun sırasında düşen Sercan'ın Nagihan'la kavga etmesinin ardından Turabi'nin araya girmesiyle kavga büyürken, konseye taşınan bu olayda ipler epey gerildi.