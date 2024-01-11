Herkesin Birbirine Girdiği Survivor Fragmanına Nagihan, Sercan ve Turabi Kavgası Damga Vurdu
Herkesin Birbirine Girdiği Survivor Fragmanına Nagihan, Sercan ve Turabi Kavgası Damga Vurdu
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Henüz ilk haftalarıyla ekranda olan Survivor 2024 All Star kaos ve tartışmaların eksik olmadığı bir sezon olarak tarih yazıyor.
SMS oylaması yerine yarışmacıların performanslarına göre şampiyonun belirleneceği Survivor'da bu nedenle tüm yarışmacılar daha agresif ve saldırgan olurlarken, yarışmanın yeni bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yarışma esnasında düşen Sercan'ın Nagihan'a bağırdığı anlar fragmana damgasını vururken, Nagihan'a bağırdığı için Sercan'ın üzerine yürüyen Turabi de tartışmaya dahil oldu.
Fragmanın devamında Nagihan'ın 'Sen kimsin bana bağırırsın?' diyerek Sercan'ın üzerine yürümesi olayı konseye taşınırken, bu defa bir tartışma da Acun Ilıcalı ve Nagihan arasında yaşandı.
Sercan hakkında 'Bu kim ya?' diyen Nagihan'a Acun Ilıcalı'nın 'milli futbolcu' yanıtını vermesi üzerine konseyde sinirler gerilirken, söz konusu tartışma hakkında ne karar verileceği merak konusu oldu.
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İşte Survivor'ın olay yaratan fragmanı:
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hepsi show inanmayın kendinizide kaptirmayin