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Herkesin Birbirine Girdiği Survivor Fragmanına Nagihan, Sercan ve Turabi Kavgası Damga Vurdu

Herkesin Birbirine Girdiği Survivor Fragmanına Nagihan, Sercan ve Turabi Kavgası Damga Vurdu

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 23:50

Survivor All Star 2024 kavga ve kaosun eksik olmadığı bir sezona 'merhaba' derken, yeni bölüm fragmanındaki büyük kavga herkesi şoke etti. Oyun sırasında düşen Sercan'ın Nagihan'la kavga etmesinin ardından Turabi'nin araya girmesiyle kavga büyürken, konseye taşınan bu olayda ipler epey gerildi.

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Henüz ilk haftalarıyla ekranda olan Survivor 2024 All Star kaos ve tartışmaların eksik olmadığı bir sezon olarak tarih yazıyor.

Henüz ilk haftalarıyla ekranda olan Survivor 2024 All Star kaos ve tartışmaların eksik olmadığı bir sezon olarak tarih yazıyor.

SMS oylaması yerine yarışmacıların performanslarına göre şampiyonun belirleneceği Survivor'da bu nedenle tüm yarışmacılar daha agresif ve saldırgan olurlarken, yarışmanın yeni bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu.

SMS oylaması yerine yarışmacıların performanslarına göre şampiyonun belirleneceği Survivor'da bu nedenle tüm yarışmacılar daha agresif ve saldırgan olurlarken, yarışmanın yeni bölüm fragmanı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yarışma esnasında düşen Sercan'ın Nagihan'a bağırdığı anlar fragmana damgasını vururken, Nagihan'a bağırdığı için Sercan'ın üzerine yürüyen Turabi de tartışmaya dahil oldu.

Yarışma esnasında düşen Sercan'ın Nagihan'a bağırdığı anlar fragmana damgasını vururken, Nagihan'a bağırdığı için Sercan'ın üzerine yürüyen Turabi de tartışmaya dahil oldu.

Fragmanın devamında Nagihan'ın 'Sen kimsin bana bağırırsın?' diyerek Sercan'ın üzerine yürümesi olayı konseye taşınırken, bu defa bir tartışma da Acun Ilıcalı ve Nagihan arasında yaşandı.

Fragmanın devamında Nagihan'ın 'Sen kimsin bana bağırırsın?' diyerek Sercan'ın üzerine yürümesi olayı konseye taşınırken, bu defa bir tartışma da Acun Ilıcalı ve Nagihan arasında yaşandı.

Sercan hakkında 'Bu kim ya?' diyen Nagihan'a Acun Ilıcalı'nın 'milli futbolcu' yanıtını vermesi üzerine konseyde sinirler gerilirken, söz konusu tartışma hakkında ne karar verileceği merak konusu oldu.

Sercan hakkında 'Bu kim ya?' diyen Nagihan'a Acun Ilıcalı'nın 'milli futbolcu' yanıtını vermesi üzerine konseyde sinirler gerilirken, söz konusu tartışma hakkında ne karar verileceği merak konusu oldu.
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İşte Survivor'ın olay yaratan fragmanı:

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Zafer Yurt

hepsi show inanmayın kendinizide kaptirmayin