Çocukluğunu Anlatıp Ağlayan Turabi, Aynı Konuşmayı 2014 Survivor'ında da Yapmış

Survivor All Star 2024'le beraber gündemden düşmeyen Turabi geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmaya çok konuşulmuştu. Çocukluğunun ne kadar kötü geçtiğini anlatıp ağlayan Turabi sosyal medyanın gündemine otururken, Turabi'nin aynı konuşmayı 2014 Survivor'ında da yaptığı ortaya çıktı.