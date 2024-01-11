Çocukluğunu Anlatıp Ağlayan Turabi, Aynı Konuşmayı 2014 Survivor'ında da Yapmış
Çocukluğunu Anlatıp Ağlayan Turabi, Aynı Konuşmayı 2014 Survivor'ında da Yapmış
Survivor All Star 2024'le beraber gündemden düşmeyen Turabi geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmaya çok konuşulmuştu. Çocukluğunun ne kadar kötü geçtiğini anlatıp ağlayan Turabi sosyal medyanın gündemine otururken, Turabi'nin aynı konuşmayı 2014 Survivor'ında da yaptığı ortaya çıktı.
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2024 sezonu gümbür gümbür başlayan Survivor All Star'da daha ilk haftaları izlememize rağmen sular bir türlü durulmuyor.
Tartışmaların şimdiden had safhaya ulaştığı Survivor'a son olarak Ogeday ve Turabi arasındaki kavga damgasını vururken, Ogeday'ın Turabi'nin sosyal medyadaki müstehcen paylaşımlarını gündeme getirmesiyle ortalık iyice kızışmıştı.
Ogeday'la tartışmasının ardından röportaj veren Turabi'nin çocukluğunda yaşadığı zorluk ve travmaları gözyaşları içinde anlatıp ağlaması kısa sürede sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı.
Turabi'nin gözyaşlarıyla anlattıkları hala gündemi meşgul ederken, yarışmacının bu sözleri 2014 Survivor'ında da kullandığı ve ağladığı fark edildi.
İşte Turabi'nin 2014 Survivor'ındaki konuşması:
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