Yakışıklı Güvenlik İşçilere Reva Görülenleri Eleştirerek Haklı Bir Serzenişte Bulundu!
Yakışıklı Güvenlik İşçilere Reva Görülenleri Eleştirerek Haklı Bir Serzenişte Bulundu!
Son şarkısı ile sosyal medyayı sallayan Muhammet Sürmeli ya da herkesin onu tanıdığı ismiyle 'Yakışıklı Güvenlik', işçilere çok görülen hayaller hakkında konuştu ve haklı noktalara parmak bastı.
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Sosyal medyada her yerde karşımıza çıkan Muhammet Sürmeli'yi, namıdiğer "Yakışıklı Güvenlik", mutlaka daha önce görmüşsünüzdür.
Kelepçe hareketiydi, öpücüklü kalbiydi derken bir TikTok fenomeni olup çıkan Yakışıklı Güvenlik, yetmedi konserlerde de sahne almaya başladı!
Yakışıklı Güvenlik, güvenlik maaşlarının doçent maaşlarını geçtiğini söyleyen bir haberi Twitter hesabından alkış emojileri ile paylaşarak dikkatleri çekmişti.
Şimdi de Onedio'nun konuğu olan Sürmeli'nin haklı noktalara parmak bastığı konuşmasının bir kısmı viral oldu.
Sürmeli'nin "Temizlik, güvenlik görevlisi misin? Çaycı mısın? Fabrikada asgari ücretle mi çalışıyorsun? Onlara göre hiçbir hakkın yok, sen mutsuz yaşayacaksın" sözleri sosyal medyada takdirle karşılandı.
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