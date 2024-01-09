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"Yakışıklı Güvenlik" Maaşlarının Doçentleri Geçmesine Verdiği Tepkiyle Tartışma Yarattı

"Yakışıklı Güvenlik" Maaşlarının Doçentleri Geçmesine Verdiği Tepkiyle Tartışma Yarattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 00:22

Paylaşımları ve son şarkısı ile sosyal medyayı sallayan Muhammet Sürmeli veya daha iyi bildiğimiz ismiyle 'Yakışıklı Güvenlik', güvenlik maaşlarının doçent maaşlarını geçmesine verdiği tepkiyle gündem oldu.

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Öyle pek aktif olmanıza da gerek yok, sosyal medyayı biraz bile kurcalıyorsanız Yakışıklı Güvenlik ile muhakkak karşılaşmışsınızdır.

Öyle pek aktif olmanıza da gerek yok, sosyal medyayı biraz bile kurcalıyorsanız Yakışıklı Güvenlik ile muhakkak karşılaşmışsınızdır.

Gerçek adı Muhammet Sürmeli olan Yakışıklı Güvenlik TikTok'un hayatımıza soktuğu fenomenlerden.

Kelepçe hareketiydi, öpücüklü kalbiydi derken iş bambaşka boyutlara vardı.

Kelepçe hareketiydi, öpücüklü kalbiydi derken iş bambaşka boyutlara vardı.

Müthiş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen şarkılarıyla da hayatımıza girdi. Hayran buluşmalarında izdiham yaşanan, hatta mekanlarda konser için sahneye çıkan Yakışıklı Güvenlik bu kez ise baöbaşka bir konu ile gündemde.

Güvenlik maaşlarının doçent maaşlarını geçtiğini söyleyen bir haberi Twitter hesabından alkış emojileri ile paylaşan fenomen bu gönderisi ile tartışmanın fitilini ateşledi.

Güvenlik maaşlarının doçent maaşlarını geçtiğini söyleyen bir haberi Twitter hesabından alkış emojileri ile paylaşan fenomen bu gönderisi ile tartışmanın fitilini ateşledi.

Yakışıklı Güvenlik'in bu paylaşımının ardından ise kendisine tepki yağdı.

Yakışıklı Güvenlik'in bu paylaşımının ardından ise kendisine tepki yağdı.
twitter.com

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👇
twitter.com
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Kendisine tepkiler devam ederken...

Kendisine tepkiler devam ederken...
twitter.com

Olaya farklı açıdan yaklaşanlar da vardı.

Olaya farklı açıdan yaklaşanlar da vardı.
twitter.com

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👇
twitter.com

Çoğunluk ise bu paylaşıma tepkisini göstermeye devam etti.

Çoğunluk ise bu paylaşıma tepkisini göstermeye devam etti.
twitter.com

Peki siz Yakışıklı Güvenlik'in paylaşımı ve...

Peki siz Yakışıklı Güvenlik'in paylaşımı ve...
twitter.com
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