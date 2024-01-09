"Yakışıklı Güvenlik" Maaşlarının Doçentleri Geçmesine Verdiği Tepkiyle Tartışma Yarattı
"Yakışıklı Güvenlik" Maaşlarının Doçentleri Geçmesine Verdiği Tepkiyle Tartışma Yarattı
Paylaşımları ve son şarkısı ile sosyal medyayı sallayan Muhammet Sürmeli veya daha iyi bildiğimiz ismiyle 'Yakışıklı Güvenlik', güvenlik maaşlarının doçent maaşlarını geçmesine verdiği tepkiyle gündem oldu.
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Öyle pek aktif olmanıza da gerek yok, sosyal medyayı biraz bile kurcalıyorsanız Yakışıklı Güvenlik ile muhakkak karşılaşmışsınızdır.
Kelepçe hareketiydi, öpücüklü kalbiydi derken iş bambaşka boyutlara vardı.
Güvenlik maaşlarının doçent maaşlarını geçtiğini söyleyen bir haberi Twitter hesabından alkış emojileri ile paylaşan fenomen bu gönderisi ile tartışmanın fitilini ateşledi.
Yakışıklı Güvenlik'in bu paylaşımının ardından ise kendisine tepki yağdı.
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Kendisine tepkiler devam ederken...
Olaya farklı açıdan yaklaşanlar da vardı.
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Çoğunluk ise bu paylaşıma tepkisini göstermeye devam etti.
Peki siz Yakışıklı Güvenlik'in paylaşımı ve...
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