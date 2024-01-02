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Yakışıklı Güvenlik Kelepçe Akımından Utandı mı? Kendisiyle Dalga Geçenlere Kızıyor mu?

Yakışıklı Güvenlik Kelepçe Akımından Utandı mı? Kendisiyle Dalga Geçenlere Kızıyor mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.01.2024 - 16:52

Masa formatımızın bu haftaki konuğu çektiği videolarla fenomen olan Yakışıklı Güvenlik oldu! Peki Yakışıklı Güvenlik çektiği kelepçe akımından utandı mı? Kendisiyle dalga geçenler hakkında ne düşünüyor?

Haydi gelin soru cevap videomuza bir göz atalım!

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Yakışıklı Güvenlik neden fenomen oldu?

Yakışıklı Güvenlik neden fenomen oldu?

'Ne olursa olsun fenomen oluyum mu dedin?'

'Aslında şöyle oldu, ben 12 yıldır güvenlik görevlisiyim. Benim sosyal medyaya girme amacım güvenlik görevlililerinin farkındalığını artırmaktı. İnsanlar bu konuda hiç bilgi sahibi değil. Bir güvenlik görevlisi fenomen olursa bir yerde güvenlik görevlisi sorun yaşadığında bunu dile getirebilir dedim.'

Peki sosyal medya fenomenliği güvenlik görevlisi olmaktan daha zor mu?

Peki sosyal medya fenomenliği güvenlik görevlisi olmaktan daha zor mu?

'Evet. Birçok şeyle mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Baskılar oluyor, linçler oluyor...Güvenlik olduğunuzda sadece oradaki insanlar oluyor. Kendini bozmamak aslında en zor olan şey.'

"İnsanların eğlendiğini bildiğim için kırılmıyorum, alınmıyorum."

"İnsanların eğlendiğini bildiğim için kırılmıyorum, alınmıyorum."

Peki Yakışıklı Güvenlik kendisi hakkında yapılan yorumlara alınıyor mu?

'Birçok espride aynı yorumda ben insanlara cevap veriyorum. Eğlenceli bir hava yaratıyoruz. Benim kırıldığım nokta şahsımı hedef alan yorumlar.'

Diğer güvenlik görevlileri sana kızıyor mu? Neden kızıyorlar?

'Birçoğu içerik üretiyor, ama izlenmiyorlar. Sonra beni eleştirmeye başlıyorlar. Ben neden yokum modunda yorum yapıyorlar. Ben fenomen olmaya çalışmayanlara da kendimi ifade etmeye çalışıyorum...Ben birçok kişinin önyargısını kırdığımı düşünüyorum.'

"Sosyal medyada fenomen olmak için utanmamak gerekir" sözüne katılıyor mu?

"Sosyal medyada fenomen olmak için utanmamak gerekir" sözüne katılıyor mu?

Biri şu videolarımı görse utanırım dediğin birisi var mı?

'Hiç olmadı. Benim çevremde çektiğim videolara 'utanmıyor musun hiç?' diyen de olmadı. Aksine tanıdığım insanların fake hesaplarla bana hakaret ettiği olmuştur.'

Peki seninle dalga geçilmesi seni daha popüler yaptı mı?

'Bir yerde yaptı. Benimle dalga geçen insanların beni izlemesi aslında sürekli önlerine çıktığım için.'

Yakışıklı güvenliğin eşinin tepkisi ne oldu?

Yakışıklı güvenliğin eşinin tepkisi ne oldu?

'Ben aklımdakileri anlattığımda bana hep destek oldu. Eşim bana kendi tarzını yarat dedi. İlk attığım video 400 bin izlendi ve şimdi buradayım.'

Peki kelepçeli akım ilk olarak nasıl aklına geldi?

Bu sorunun cevabını videomuzdan birinci ağızdan izlemeniz tavsiyedir!

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Meşhur kelepçeyi de gördük sonunda!

Meşhur kelepçeyi de gördük sonunda!

Yakışıklı güvenliğe yönelttiğimiz bütün soruları aşağıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz. 

Keyifli seyirler. 👋🏻

Yakışıklı Güvenlik Masa’da Soru Cevap! Dalga geçenlere kızıyor mu? Kelepçe Akımından utandı mı?

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