Yakışıklı Güvenlik Kelepçe Akımından Utandı mı? Kendisiyle Dalga Geçenlere Kızıyor mu?
Yakışıklı Güvenlik Kelepçe Akımından Utandı mı? Kendisiyle Dalga Geçenlere Kızıyor mu?
Masa formatımızın bu haftaki konuğu çektiği videolarla fenomen olan Yakışıklı Güvenlik oldu! Peki Yakışıklı Güvenlik çektiği kelepçe akımından utandı mı? Kendisiyle dalga geçenler hakkında ne düşünüyor?
Haydi gelin soru cevap videomuza bir göz atalım!
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Yakışıklı Güvenlik neden fenomen oldu?
Peki sosyal medya fenomenliği güvenlik görevlisi olmaktan daha zor mu?
"İnsanların eğlendiğini bildiğim için kırılmıyorum, alınmıyorum."
"Sosyal medyada fenomen olmak için utanmamak gerekir" sözüne katılıyor mu?
Yakışıklı güvenliğin eşinin tepkisi ne oldu?
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Meşhur kelepçeyi de gördük sonunda!
Yakışıklı Güvenlik Masa’da Soru Cevap! Dalga geçenlere kızıyor mu? Kelepçe Akımından utandı mı?
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