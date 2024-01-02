Yakışıklı Güvenlik Kelepçe Akımından Utandı mı? Kendisiyle Dalga Geçenlere Kızıyor mu?

Biri şu videolarımı görse utanırım dediğin birisi var mı?

'Hiç olmadı. Benim çevremde çektiğim videolara 'utanmıyor musun hiç?' diyen de olmadı. Aksine tanıdığım insanların fake hesaplarla bana hakaret ettiği olmuştur.'

Peki seninle dalga geçilmesi seni daha popüler yaptı mı?

'Bir yerde yaptı. Benimle dalga geçen insanların beni izlemesi aslında sürekli önlerine çıktığım için.'