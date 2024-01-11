Bakan Bayraktar: “Doğal Gaza Bu Kış Zam Planlamıyoruz”
Bakan Bayraktar: “Doğal Gaza Bu Kış Zam Planlamıyoruz”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz' dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Bayraktar, doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna "Şu anda doğal gazda gözüken herhangi bir zam yok. Bu kış bir zam planlamıyoruz" dedi.
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