Yeniden Refah Partili Doğan Aydal, AK Parti ile Aralarında Yaşananları Anlattı
Yeniden Refah Partili Doğan Aydal, AK Parti ile Aralarında Yaşananları Anlattı
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı cephesinde anlaşmazlıklar ortaya çıktı.
AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında özellikle Murat Kurum’un aday gösterilmesi sonrasında “araları açıldı” yorumları artmaya başlamışken Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın HALK TV’de yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu.
İşte Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın açıklamalarından öne çıkanlar…
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"Bizim çok ciddeye alarak bizim bir partiye güç verişimizi ciddiye almadıklarını gördüm. Onların bizimle yaptığı toplantıları havanda su dövme toplantıları olduğunu fark ettik. Bizim tabanımız da onları istemiyor.”
“AKP'li arkadaşlar diyorlar ki 'bizi desteklemezseniz CHP kazanacak' Biz AKP'yi kazandırmak için var olan bir parti değiliz. Biz bir sebeple anlaşamayabiliriz. Öyle de gözüküyor. Bizimle İstanbul adaylarını da paylaşmadılar."
"Şimdi AKP hiç olmadığı kadar sıkıntıda aday bile bulamıyor. Dikkatinizi çekmiştir en sıkıntılı şehirlerde bile eski adaylarını yeniden gösterdi. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri Kocaeli. Tahir Büyakın iki metro vadetmiş ikisi de yok. Temiz hava demiş her gün zehir suluyoruz. Temiz su vaadetmiş sular pis. Tramvay yapacağım demiş bir tanesi bile bitmemiş. Bütün bu olmazlar içinde bile aynı kişiyi aday yapıyorsa AKP çok çaresiz demektir. Ankara, İstanbul ve İzmir'i kaybedince de kendisini yenilmiş sayacak.
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