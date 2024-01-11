Yeniden Refah Partili Doğan Aydal, AK Parti ile Aralarında Yaşananları Anlattı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı cephesinde anlaşmazlıklar ortaya çıktı.

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında özellikle Murat Kurum’un aday gösterilmesi sonrasında “araları açıldı” yorumları artmaya başlamışken Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın HALK TV’de yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu.

İşte Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal’ın açıklamalarından öne çıkanlar…