11 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip Anastasia Pokreshchuk’un estetik yaptırmadan önceki hali ortaya çıktı. Pokreshchuk’un estetiksiz hali hayrete düşürdü.
Kasım ayından beri tutuklu bulunan Engin Polat'ın Instagram hesabından geçtiğimiz saatlerde maskeli bir paylaşım yapılmıştı. Polat'ın avukatından paylaşım hakkında ilk açıklama geldi.
Yeni anne olan Ezgi Mola'dan hayranlarını üzecek bir açıklama geldi!
Sinem Kobal'ın kızıyla yaptığı son paylaşım "üçüncü bebek yolda mı?" diye düşündürttü.
Hülya Avşar'ın programına konuk olan Murat Boz'un "beğendiğin biri var mı?" sorusuna Avşar'ın cevabı olay oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
11 saat boyunca bir kulübenin içinde karanlık inzivaya çekilen Çağla Şıkel'in paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da inziva videosuyla viral olan ünlü mankeni ti'ye alınca ortalık yıkıldı!
Bu yıl çok çalışan Gupse Özay'ın laptopu üzerinden verdiği ince mesajlı paylaşımı görenleri kahkahaya boğdu. Özay'ın paylaşımı "mesaj yerine ulaştı" dedirtti.
"Lan" şarkısıyla müzik listelerinden düşmeyen şarkıcı Zeynep Bastık ne yapsa olay olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün verdiği konserinde sergilediği dans performansıyla dikkat çeken Bastık'ın hareketleri hiç çekici bulunmadığı gibi bir de eleştiri topladı.
En son Sıfırıncı Gün isimli yapımla ekranlarda gördüğümüz Engin Öztürk muhabirlerin kadına şiddetle ve erkeklerin yanında ped bulundurmasıyla ilgili sorduğu sorulara verdiği cevapla takdir topladı!
Nazlı Sabancı ile tatile çıkan Hande Erçel'in müstakbel eltisi ile fotoğraflarda verdiği yan yana pozlar dikkat çekti!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın