10 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
10 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları TV100 yazarı Fuat Uğur'un yayınladığı yazıyla gündemde bomba etkisi yarattı. Ayşe Barım ve ID İletişim'i odak noktası alan iddialar kısa sürede şirket tarafından yalanlanmıştı. Ajans bünyesindeki oyuncular da bu iddiaların 'ahlak dışı' olduğunu belirtmişti. Kısa süre içerisinde manşetleri saran iddialara oyuncu sektöründen gelen tepkiler de büyümüştü. Dizi sektöründe tekelleşme iddialarını doğrulayan oyuncular birer birer farklı iddialar ortaya atarken Kızılcık Şerbeti dizisinin efsane karakteri Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya konuya dahil oldu! Bir X kullancısına verdiği yanıtla tekelleşmeden haberim yok diyen Alasya bakın önlemini nasıl aldı!
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Geçtiğimiz günlerde magazin ve televizyon dünyasında oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü menajer Ayşe Barım’ın ortak kurucusu olduğu ID İletişim ajansı ve oyuncu Serenay Sarıkaya hakkında gündeme gelen çarpıcı iddialar, ortalığı karıştırdı. Ayşe Barım ve Sarıkaya geçtiğimiz gün ilk defa röportaj vermiş ve mahkeme sürecinin başladığını duyurmuştu. Diğer yandan sektördeki oyuncular da iddiaların tekelleşme kısmına hak vererek düzenin değişmesi gerektiğini vurgulamıştı. Olayın Gonca Vuslateri yorumu ise tahmin edersiniz ki bambaşka bir yerden geldi.
ID İletişim ve Ayşe Barım hakkındaki iddiaların ardından magazin gündemi "dizi sektöründeki tekelleşmelerle" çalkalanıyor. Bünyesinde Hazal Kaya'dan Tutun da Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola'ya kadar Türkiye'nin en ünlü isimlerini bulunduran ajans ise iddiaları sonuna kadar yalanladı. Dizi sektöründeki diğer isimler tekelleşmeden dert yanarken olaya ilk tepkiyi gösteren isim Farah Zeynep Abdullah oldu. Ardından Bergüzar Korel'in kadın dayanışması çağrısına çıkışan Farah Zeynep'e bu sefer de Birsen Altuntaş taş attı!
Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları TV100 yazarı Fuat Uğur'un yayınladığı yazıyla birlikte gündemde bomba etkisi yarattı. Ayşe Barım ve ID İletişim'i odak noktası alan iddialar kısa sürede şirket tarafından yalanlanmıştı. Ajans bünyesindeki oyuncular da bu iddiaların 'ahlak dışı' olduğunu belirtmişti. Kısa süre içerisinde manşetleri saran iddialara oyuncu sektöründen gelen tepkiler de büyümüştü. Son olarak konuya oyuncu Nedim Saban da dahil oldu. Saban Ayşe Barım'ın adının tiyatro sektöründe de geçtiğini söyledi.
Günlerdir "dizi sektöründeki tekelleşme" meselesi ve ağızları açık bırakan türden iddialar gündemi meşgul ediyor. Olayların ID İletişim, menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya dayanan ucuysa bambaşka bir olay oldu! Tepkilerin dağ gibi büyüdüğü kaos dallanıp budaklanırken kimileri de eteğindeki taşları dökmeye başladı. Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak tekelleşme iddialarına yönelik eleştirisini Hande Erçel'e değindirerek yaptı.
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Başarılı yapımlardaki oyunculuğuyla geçtiğimiz seneye damgasını vuran oyuncu Birce Akalay,bir süredir kendi gibi oyuncu sevgilisi Hakan Kurtaş ile aşk yaşıyordu. Aşk dolu halleriyle bilinen çift, geçtiğimiz akşam bir etkinliğe birlikte katıldı. Akalay'ın neşeli hallerini gören muhabirler bu mutluluğunun nedenini sorunca güzel oyunun ağzından biricik sevgilisi Hakan Kurtaş'a övgü dolu sözler döküldü.
"Beyaz Sevda", "Göçebe" gibi pek çok şarkısıyla hafızalara kazınan Niran Ünsal gündemin öne çıkan ismi oldu. Yeni yılı başkent Ankara'da sahnede geçiren ünlü şarkıcının sahneye alkollü ve çok geç çıktığı öne sürüldü. Niran Ünsal'a mekânın itibarını zedelediği gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açılacağı ortaya çıktı!
Sempatik halleriyle tanıdığımız başarılı şarkıcı Edis, katıldığı bir etkinlikte Magazinburada muhabirlerine bir röportaj verdi. Gece hayatına artık uzak olduğunu ve sevmediğini belirten ünlü şarkıcının bu söylemi akıllara geçmişteki bir konuşmasını getirdi. Instagram'da @thebacim isimli hesap Edis'in iki farklı röportajı arasındaki farklı yorumunu ''30'dan önce ve 30'dan sonra'' olarak ele aldı. Ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.
Son dönemlerde pek çok ünlü ismin adının geçtiği yasa dışı bahis suçlamaları olaylarını duymayan yoktur. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yürütülen bu suçlamaların ardından geçtiğimiz günlerde de Kerimcan Durmaz gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bu sefer gündeme oturan isim ise toplumsal konularda elini taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmeyen Haluk Levent oldu. Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcının coin reklam yaptığına dair iddialar ortaya atıldı.
Geride bıraktığımız 2024 yılına aşklarıyla bomba misali düşen ünlü çift Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, senenin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı başarmıştı. 2025'in magazinine de hızlı bir giriş yapan çift, ayrılık iddialarıyla gündemi sarsmıştı. Ardından arada bir ayrılık olmadığını ve 'ufak bir tartışma' geçtiğini söyleyen Aka'nın açıklamasının ardından; ünlü çiftten barışma sonrası ilk aşk pozunu yayınlayan isim Hafsanur Sancaktutan oldu.
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Birçok popüler televizyon dizisinde severek izlediğimiz Şebnem Dönmez, uzun bir süredir aşk hayatından daha çok kariyerindeki başarılarıyla gündeme geliyordu. Aydın Hamza'nın haberine göre; Tarabya yürüyüşünde görüntülenen Dönmez, aşk hayatına dair samimi bir itirafta bulundu. Aşık olduğunu söyleyen güzel oyuncu, sevgilisinin bir terapist olduğunu da dile getirdi.
Cesur bulunan sahneleri yüzünden gündeme bomba gibi düşen Esas Oğlan dizisinde rolü yüzünden dikkat çeken Hadise ve Seda Bakan ikilisi uzun süre konuşulmuştu. Aynı zamanda ünlü şarkıcıyla yakın arkadaş olan Bakan'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyadaki bir yoruma yaptığı beğeni gözden kaçmamıştı. Hadise'nin dizideki oyunculuğuna yönelik eleştiriyi de barından yorum bugün Seda Bakan'a sarıldı. Ünlü oyuncu ufaktan ter dökerken yaptığı açıklama kimilerine hiç samimi gelmedi.
Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'u ne yazık ki 2 Ocak günü kaybettik. Sanat dünyasını derin bir yasa boğan ölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. Cenazede boyunca oldukça önemli detaylar yaşandı. Bunlardan biri usta sanatçının küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur'la yeğeninin küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya girişmesi oldu. Olay olan görüntü tepki çekerken bir yandan da paha biçilemez servet konusu masaya yatırıldı. Ferdi Tayfur'un yedisi için Emirgan Camii’nde mevlid okutuldu. Tuğçe Tayfur ve Necla Nazır'ın katılmadığı törende aile üyeleri görüntülendi. Ferdi Tayfur'un ablası Nafia Turanbayburt'un miras sorusu üzerine öfkelenmesi de dikkatlerden kaçmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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