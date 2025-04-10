10 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Hadise'den Sahnede Ayrılık Açıklaması
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2. Aslı Bekiroğlu'nun Sürpriz Aşkı Çabuk Bitti!
3. Mert Demir, İmaj Değişikliğinin Sebebini Açıkladı
4. Derin Talu Amerikan Model Vinnie Hacker'la Tanışma Hikayesini Anlattı
5. Ünlü İsimler Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mahkemeye Koştu
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6. Fenomen Burcu Göçmen'e Şoka Sokan Doğum Sonrası Hediyesi
7. Hayal Köseoğlu, İmamoğlu Protestolarına Sessiz Kalan Meslektaşlarına Sert Çıktı
8. Onur Tuna, Ev Arkadaşının Acı Ölümünü İlk Kez Anlattı
9. Melis Sezen'in Yıllar Önceki Mutfak Beceriksizliği Yeniden Gündem Oldu
10. Berdan Mardini Sessiz Sedasız Evlendi
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11. Can Yaman, Kendisine Aşık Olan Rus Fenomeni Geri Çevirmedi
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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