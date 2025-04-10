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10 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

10 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.04.2025 - 01:08

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Hadise'den Sahnede Ayrılık Açıklaması

1. Hadise'den Sahnede Ayrılık Açıklaması

Geçtiğimiz gün Esas Oğlan dizisinde gönlünü kaptırdığı yönetmen Şenol Sönmez'le ayrıldığı yönetmen beyin paylaşımları doğrultusunda ortaya çıkan Hadise, son sahnesinde epey göndermeli bir ayrılık konuması yaptı.

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2. Aslı Bekiroğlu'nun Sürpriz Aşkı Çabuk Bitti!

2. Aslı Bekiroğlu'nun Sürpriz Aşkı Çabuk Bitti!

Genelde skandalları ve tuhaf olaylarıyla gündeme oturan Aslı Bekiroğlu'nun son aşkı da çabuk bitti. İnci Taneleri ile ekranlarda izlediğimiz Furkan Rıza Demirel'in Aslı Bekiroğlu ile ilişkisinin bittiğini duyururkenki halleri dikkat çekti.

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3. Mert Demir, İmaj Değişikliğinin Sebebini Açıkladı

3. Mert Demir, İmaj Değişikliğinin Sebebini Açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda bambaşka bir imajla karşımıza çıkan Mert Demir, kendisini tanıyamayan hayranlarının çok olduğunu görünce bu radikal değişimiyle ilgili konserinde açıklama yaptı.

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4. Derin Talu Amerikan Model Vinnie Hacker'la Tanışma Hikayesini Anlattı

4. Derin Talu Amerikan Model Vinnie Hacker'la Tanışma Hikayesini Anlattı

Defne Samyeli'nin gündemden düşmeyen küçük kızı Derin Talu, bus sefer de dünyaca ünlü Amerikan model Vinnie Hacker'la tanışma hikayesini binbir türlü İngilizce kelimeyle süsleyerek anlattı.

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5. Ünlü İsimler Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mahkemeye Koştu

5. Ünlü İsimler Ahmet Mattia Minguzzi İçin Mahkemeye Koştu

15 yaşında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü. 

Ünlü isimler küçük çocuğun adaleti için mahkemeye koştu.

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6. Fenomen Burcu Göçmen'e Şoka Sokan Doğum Sonrası Hediyesi

6. Fenomen Burcu Göçmen'e Şoka Sokan Doğum Sonrası Hediyesi

Özlem Öz'ün kankalarından olan fenomen Burcu Göçmen uzun süredir hasretle beklediği ikizlerine kavuştu. Kocasının kendisine aldığı doğum hediyesi gözleri de ağızları da açık bıraktı...

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7. Hayal Köseoğlu, İmamoğlu Protestolarına Sessiz Kalan Meslektaşlarına Sert Çıktı

7. Hayal Köseoğlu, İmamoğlu Protestolarına Sessiz Kalan Meslektaşlarına Sert Çıktı

Hayal Köseoğlu, İmamoğlu sürecine sessiz kalan meslektaşlarına sağlam çıkıştı.

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8. Onur Tuna, Ev Arkadaşının Acı Ölümünü İlk Kez Anlattı

8. Onur Tuna, Ev Arkadaşının Acı Ölümünü İlk Kez Anlattı

Bugün Ahmet Minguzzi'nin davası için mahkemeye giden Onur Tuna, benzer bir hikayeyi kendisinin de yaşadığını ilk kez anlattı.

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9. Melis Sezen'in Yıllar Önceki Mutfak Beceriksizliği Yeniden Gündem Oldu

9. Melis Sezen'in Yıllar Önceki Mutfak Beceriksizliği Yeniden Gündem Oldu

2021 yılında Arda ile Omuz Omuza programına katılan Melis Sezen'in soğan doğrayamadığı anlar yeniden gündem oldu. Soğanı soymadan kesen, bir de üstüne tuhaf bir teknik uygulayan Melis Sezen, dillere fena düştü.

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10. Berdan Mardini Sessiz Sedasız Evlendi

10. Berdan Mardini Sessiz Sedasız Evlendi

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Dilara Taylan'la sessiz sedasız evlendi!

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11. Can Yaman, Kendisine Aşık Olan Rus Fenomeni Geri Çevirmedi

11. Can Yaman, Kendisine Aşık Olan Rus Fenomeni Geri Çevirmedi

El Turco dizisinin tanıtımı için bu sefer de Rusya'ya giden Can Yaman, Rus fenomenin öpücük isteğini geri çevirmedi. o

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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