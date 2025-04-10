Beğenmeyen de Oldu, Bayılan da: Mert Demir Çok Konuşulan İmaj Değişikliğinin Nedenini Açıkladı
Beğenmeyen de Oldu, Bayılan da: Mert Demir Çok Konuşulan İmaj Değişikliğinin Nedenini Açıkladı
Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen şarkıcı Mert Demir, konserleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni saç stili ve bıraktığı bıyıkla sosyal medyada olay yaratan şarkıcı, tarzıyla da en az şarkıları kadar konuşuluyor.
Konserlerinde yoğun ilgi gören Demir, sahnede yaptığı açıklamayla imaj değişikliğinin ardındaki nedeni de ilk kez paylaştı. İşte detaylar…
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Mert Demir’i hepimiz ilk kez Mabel Matiz’le birlikte seslendirdiği “Antidepresan” şarkısıyla tanıdık.
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Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk sayesinde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Demir, sık sık “reklam ilişkisi mi?” sorularıyla karşılaştı.
Uzun süredir sessizliğe bürünen Mert Demir, 2025’in ilk konserini Almanya’da verdi.
Yeni tarzı hakkında ilk kez konuşan Demir, Almanya turnesinde sahnede yaptığı açıklamayla imaj değişikliğinin nedenini şöyle ifade etti:
İşte o anlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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