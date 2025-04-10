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Beğenmeyen de Oldu, Bayılan da: Mert Demir Çok Konuşulan İmaj Değişikliğinin Nedenini Açıkladı

Beğenmeyen de Oldu, Bayılan da: Mert Demir Çok Konuşulan İmaj Değişikliğinin Nedenini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.04.2025 - 11:01

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen şarkıcı Mert Demir, konserleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni saç stili ve bıraktığı bıyıkla sosyal medyada olay yaratan şarkıcı, tarzıyla da en az şarkıları kadar konuşuluyor. 

Konserlerinde yoğun ilgi gören Demir, sahnede yaptığı açıklamayla imaj değişikliğinin ardındaki nedeni de ilk kez paylaştı. İşte detaylar…

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Mert Demir’i hepimiz ilk kez Mabel Matiz’le birlikte seslendirdiği “Antidepresan” şarkısıyla tanıdık.

Mert Demir’i hepimiz ilk kez Mabel Matiz’le birlikte seslendirdiği “Antidepresan” şarkısıyla tanıdık.

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Mert Demir, “Ateşe Düştüm” gibi hit parçalarla müzik piyasasında kalıcı olacağının sinyallerini çoktan vermişti. 

Şarkıları listeleri altüst ederken sahne performansları da konser salonlarını doldurdu. Son dönemde ise sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk sayesinde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Demir, sık sık “reklam ilişkisi mi?” sorularıyla karşılaştı.

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk sayesinde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Demir, sık sık “reklam ilişkisi mi?” sorularıyla karşılaştı.

Hatta bu söylentilerin ardından çiftin ayrıldığı bile iddia edildi. Tüm bu iddialara karşılık Mert Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşkını açık açık dile getirmişti:

Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağım.”

Uzun süredir sessizliğe bürünen Mert Demir, 2025’in ilk konserini Almanya’da verdi.

Uzun süredir sessizliğe bürünen Mert Demir, 2025’in ilk konserini Almanya’da verdi.

Yeniden sahnelere dönen ünlü şarkıcının yeni imajı ise sosyal medyada gündeme oturdu. Saç ektiren ve bıyık bırakan Demir’in yeni hali hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Bu değişim büyük ses getirdi.

Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Yeni tarzı hakkında ilk kez konuşan Demir, Almanya turnesinde sahnede yaptığı açıklamayla imaj değişikliğinin nedenini şöyle ifade etti:

Yeni tarzı hakkında ilk kez konuşan Demir, Almanya turnesinde sahnede yaptığı açıklamayla imaj değişikliğinin nedenini şöyle ifade etti:

“Biraz değişmişim değil mi? Beğendiniz mi? Dün Hannover’da konser verdik. Sahneye çıktığımda insanlar ‘Bu kim ya?’ gibi baktı. İnsan bazen değişmek istiyor.”

İşte o anlar:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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