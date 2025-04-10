Beğenmeyen de Oldu, Bayılan da: Mert Demir Çok Konuşulan İmaj Değişikliğinin Nedenini Açıkladı

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen şarkıcı Mert Demir, konserleriyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni saç stili ve bıraktığı bıyıkla sosyal medyada olay yaratan şarkıcı, tarzıyla da en az şarkıları kadar konuşuluyor.

Konserlerinde yoğun ilgi gören Demir, sahnede yaptığı açıklamayla imaj değişikliğinin ardındaki nedeni de ilk kez paylaştı. İşte detaylar…