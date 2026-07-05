Sevgili Yay, bu hafta gökyüzünde gerçekleşen Mars-Neptün kavuşumu seni heyecanlandıran konularla gerçekten uzun vadeli olanları birbirinden ayırmana neden olabilir. Uzun süredir hobi olarak yaptığın bir iş, sosyal medya projesi, içerik üretimi ya da yaratıcı bir fikir ilk kez ciddi bir kazanç kapısına dönüşebilir. Öte yandan Merkür ile Uranüs arasındaki destekleyici açı sayesinde ani bir iş teklifi, beklenmedik bir iş birliği ya da son dakika gelişen bir proje gündemine düşebilir. Özellikle daha önce “bir gün yaparım” dediğin bir konuda harekete geçmen mümkün görünüyor.

Maddi konularda seyahatler, etkinlikler ve keyif odaklı harcamalar bütçende daha fazla yer kaplayabilir. Ancak Venüs ile Jüpiter’in destekleyici etkisi, yaratıcı çalışmaların, eğitimlerin ya da kişisel projelerin üzerinden yeni gelir fırsatları getirebilir. Bu hafta özellikle tutkuyla yaptığın bir işin maddi karşılığını görmeye başlayabilirsin.

Aşk hayatında ise hareketli ve sürprizlere açık bir dönem seni bekliyor. İlişkisi olan bir Yay burcuysan partnerinle birlikte yapılacak spontane bir plan ya da kısa bir kaçamak ilişkinize iyi gelebilir. Bekar bir Yay burcuysan katıldığın bir etkinlikte, seyahatte ya da sosyal bir ortamda tanışacağın biri dikkatini çekebilir.

Bu hafta senin için önemli olan sadece yeni deneyimler yaşamak değil, hangilerinin hayatında kalıcı bir yer edinebileceğini fark etmek olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…