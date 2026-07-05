Sevgili Yay, bu hafta aşk hayatında “eğlenceli vakit geçirmek” ile “gerçekten hayatına dahil etmek” arasındaki fark daha belirgin hale gelebilir. Neptün retrosunun etkisiyle, uzun süredir sadece spontane buluşmalarla ilerleyen bir ilişki aniden daha ciddi sorularla karşı karşıya kalabilir. Özellikle yaz tatili planları, birlikte yapılacak bir seyahat ya da birkaç ay sonrasına dair konuşmalar ilişkinin yönünü düşündürmeye başlayabilir.

İlişkisi olan bir Yay burcuysan, partnerinin gelecekle ilgili planlarında sana ne kadar yer verdiğini daha fazla önemseyebilirsin. Birlikte yaşama, aynı şehirde olma ya da uzun vadeli hedefler ilk kez ciddi şekilde konuşulabilir. Bu hafta seni etkileyen şey romantik jestlerden çok, karşındaki insanın hayat planlarının içinde sana ayırdığı alan olacak.

Bekar bir Yay burcuysan, tatilde, bir etkinlikte ya da seyahat sırasında tanıştığın biri beklenmedik şekilde hayatında daha büyük bir yer kaplayabilir. Ancak aynı zamanda uzun mesafe, farklı şehirler veya farklı yaşam tarzlarıyla ilgili gerçekler de masaya gelebilir. Bu nedenle bu hafta heyecanın yanında uygulanabilirlik de önem kazanıyor.

Bu hafta aşk hayatında cevabını aradığın soru “Bu ilişki güzel mi?” değil, “Bu ilişki gerçekten yaşayabilir mi?” olacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…