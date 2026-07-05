Sevgili Yay, bu hafta para konusunda keyif için yaptığın bir harcamanın beklenmedik şekilde geri dönüş sağladığını görebilirsin. Sıradan bir etkinlik, kısa bir seyahat ya da tamamen eğlence için katıldığın bir ortam yeni bir iş bağlantısı, müşteri ya da proje fırsatı yaratabilir. Neptün retrosu, sana para kazanmanın her zaman masa başında ve planlı şekilde gerçekleşmediğini hatırlatıyor. Özellikle “bir gideyim bakarım” dediğin bir davet düşündüğünden daha önemli sonuçlar doğurabilir. Bu hafta kazanç bazen çalışırken değil, hayatın akışına karışırken karşına çıkabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…