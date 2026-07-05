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Yay Burcu right-white
6 - 12 Temmuz 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan Yaşam Editörü
05.07.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 6 Temmuz - 12 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta para konusunda keyif için yaptığın bir harcamanın beklenmedik şekilde geri dönüş sağladığını görebilirsin. Sıradan bir etkinlik, kısa bir seyahat ya da tamamen eğlence için katıldığın bir ortam yeni bir iş bağlantısı, müşteri ya da proje fırsatı yaratabilir. Neptün retrosu, sana para kazanmanın her zaman masa başında ve planlı şekilde gerçekleşmediğini hatırlatıyor. Özellikle “bir gideyim bakarım” dediğin bir davet düşündüğünden daha önemli sonuçlar doğurabilir. Bu hafta kazanç bazen çalışırken değil, hayatın akışına karışırken karşına çıkabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Yay burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
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