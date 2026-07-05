Sevgili Yay, bu hafta Mars ile Neptün kavuşumu özellikle spor yaparken ya da günlük koşturmaca sırasında dikkatsizlik kaynaklı zorlanmalara açık bir etki yaratabilir. Merdiven inerken ayağın boşluğa gelmesi, yürürken küçük bir tökezleme ya da egzersiz sırasında normalden fazla yüklenmek bacak ve baldır bölgesinde kas çekilmelerine neden olabilir. Özellikle hareket öncesi ısınmayı atlamamak bu hafta düşündüğünden daha önemli olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…