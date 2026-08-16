Sevgili Yay, bu hafta kalbin de dinlenmek istiyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi enerjini düşürüyor ve ilişkin varsa, partnerine ayıracak halin olmayabilir. Bu suçluluk yaratmasın; her gün coşkulu olmak zorunda değilsin. Ona “bugün çok yorgunum, seninle ilgili bir şey yok” demen aranızdaki yanlış anlaşılmayı baştan önler. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında ise ilişkideki sorumluluklar gündeme gelebilir; bundan kaçmamalısın.

Bekarsan, bu hafta kendini zorlayıp sosyalleşmen gerekmiyor. Enerjin düşükken çıkacağın bir buluşma ne sana ne de karşındakine iyi geliyor. Pazar günü Güneş kariyer alanına geçtiğinde odağın işine kayıyor; aşk için asıl hareketli dönem biraz sonra geliyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…