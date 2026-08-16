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Yay Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta kalbin de dinlenmek istiyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi enerjini düşürüyor ve ilişkin varsa, partnerine ayıracak halin olmayabilir. Bu suçluluk yaratmasın; her gün coşkulu olmak zorunda değilsin. Ona “bugün çok yorgunum, seninle ilgili bir şey yok” demen aranızdaki yanlış anlaşılmayı baştan önler. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında ise ilişkideki sorumluluklar gündeme gelebilir; bundan kaçmamalısın.

Bekarsan, bu hafta kendini zorlayıp sosyalleşmen gerekmiyor. Enerjin düşükken çıkacağın bir buluşma ne sana ne de karşındakine iyi geliyor. Pazar günü Güneş kariyer alanına geçtiğinde odağın işine kayıyor; aşk için asıl hareketli dönem biraz sonra geliyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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