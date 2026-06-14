Sevgili Yay, bu hafta başı Venüs ile Uranüs altmışlığı sinirsel gerilimin artarak ani uyku bölünmelerine yol açabileceğini gösteriyor. Gece geç saatlerde ekran ışığından uzak durmaya özen göstererek beyin frekansını yavaşlatıyorsun. Belki de bu hafta içine uyku öncesi papatya çayı rutinleri de almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Venüs ile Plüton karşıtlığı ise kemik ve eklem ağrılarını korumak adına tüketeceğin kalsiyum açısından zengin doğal gıdalara yönelmenin sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor. Bu arada özgürlüğünün kısıtlandığı hissinin yarattığı kaçış stresinden de uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…