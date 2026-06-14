Sevgili Yay, bu haftaya karşıt burcun İkizler'deki Yeni Ay'ın getirdiği hareketli ama dağınık enerjiyle başlayarak masana gelen tekliflerdeki eksiklikleri tespit ediyorsun. Coşkuyla sunulan projelerin arka planındaki bütçe veya yasal boşlukları fark edip süreci yavaşlatma kararı alıyorsun. Acele etmeyerek gösterdiğin bu analitik yaklaşım, ileride başını ağrıtacak yanlış bir sözleşmeden seni son anda kurtarıyor.

Hafta ortasında ise Venüs ile Neptün üçgeni çalışma arkadaşların arasında dönen asılsız söylentilerden uzak durman için seni uyarıyor. Kimin haklı olduğunu çözmeye çalışmak veya laf taşımak, profesyonel imajına zarar verip seni hedef tahtasına oturtabiliyor. Öğle aralarını yalnız geçirip tamamen kendi işine konsantre olduğun bu sessizlik dönemi, krizleri hasarsız atlatmanı sağlıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…