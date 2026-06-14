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Yay Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 15 Haziran - 21 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Haziran - 21 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta başı İkizler burcundaki Yeni Ay ortaklıklar evinde hareketlilik yaratsa da, verilen sözlerin havada kalma ihtimaline karşı seni uyarıyor. Yeni bir iş teklifi veya ortaklık fırsatı cazip görünse de, detayları konuşmadan atacağın aceleci imzalar seni hukuki bir çıkmaza sokabiliyor. Hevesine yenik düşmeyip her maddeyi titizlikle incelemek seni güvenceye alıyor.

Hafta ortasında Venüs ile Neptün üçgeni ofis içi dedikodulara veya iletişim kazalarına zemin hazırlıyor. Yanlış anlaşılan bir mail veya arkadan çevrilen işler yüzünden çalışma ortamında kendini izole hissetmen mümkün. Kutuplaşmalara taraf olmak yerine tamamen kendi işine odaklanıp sessiz kalmak, seni bu ofis politikasından koruyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Chiron altmışlığı ilişkiler evinde eski defterleri tamamen kapatıp şifalanmanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle geçmişte sizi kopma noktasına getiren büyük bir kavgayı affederek ilişkinize beyaz bir sayfa açıyorsunuz. Bekarsan, eski sevgiline dair taşıdığın gizli öfke veya hüznü nihayet serbest bırakıp aşka kalbini yeniden açmadan önce kendi içsel yaranı iyileştirmeyi başarıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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