Sevgili Yay, bu hafta başı İkizler burcundaki Yeni Ay ortaklıklar evinde hareketlilik yaratsa da, verilen sözlerin havada kalma ihtimaline karşı seni uyarıyor. Yeni bir iş teklifi veya ortaklık fırsatı cazip görünse de, detayları konuşmadan atacağın aceleci imzalar seni hukuki bir çıkmaza sokabiliyor. Hevesine yenik düşmeyip her maddeyi titizlikle incelemek seni güvenceye alıyor.

Hafta ortasında Venüs ile Neptün üçgeni ofis içi dedikodulara veya iletişim kazalarına zemin hazırlıyor. Yanlış anlaşılan bir mail veya arkadan çevrilen işler yüzünden çalışma ortamında kendini izole hissetmen mümkün. Kutuplaşmalara taraf olmak yerine tamamen kendi işine odaklanıp sessiz kalmak, seni bu ofis politikasından koruyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Chiron altmışlığı ilişkiler evinde eski defterleri tamamen kapatıp şifalanmanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle geçmişte sizi kopma noktasına getiren büyük bir kavgayı affederek ilişkinize beyaz bir sayfa açıyorsunuz. Bekarsan, eski sevgiline dair taşıdığın gizli öfke veya hüznü nihayet serbest bırakıp aşka kalbini yeniden açmadan önce kendi içsel yaranı iyileştirmeyi başarıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…