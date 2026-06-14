Sevgili Yay, bu haftaya Güneş ile Chiron altmışlığının getirdiği affedici ve kabullenici enerjiyle başlayarak duygusal hayatında yüklerinden arınmaya odaklanıyorsun. İntikam duygusunu veya 'neden ben' sorgulamasını bırakıp olanı olduğu gibi kabul etmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Kapanış yapma isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, ilişkinizde sürekli tekrarlayan yıpratıcı konuyu bir daha açılmamak üzere çözüme kavuşturup, birbirinize gerçekten yoldaş olmayı seçiyorsunuz. İşte bu affediş aranızdaki bağı olgunlaştırıyor. Bekarsan, flört etmeye çalışmak yerine neden yanlış kişileri seçtiğini analiz edip kendi öz değerini onarıyorsun. Yalnızlığı bir ceza değil, bir rehabilitasyon süreci olarak gördüğün bu hafta, içsel şifanı buluyorsun. Haftaya görüşmek üzere, gerçekçi kal…