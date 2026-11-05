Günlük Burç Yorumuna Göre 6 Kasım Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, haftanın son iş gününde gözlerin bir kişiye çevriliyor: karşındakine. Ay bugün Terazi'de, yani ilişkiler evinde dolaşıyor ve 'ben' yerine 'biz' demeyi her zamankinden kolaylaştırıyor. Sabah biri senden bir sorumluluk üstlenmeni isteyebilir; homurdanmadan kabul edersen günün geri kalanı tatlı tatlı akıp gider.

Öğleden sonra hava iyice yumuşuyor. Partnerinle ya da yakın bir dostunla yapacağın küçük bir sohbet, hafta boyu biriken yorgunluğu bir anda alıp götürebilir. Bekar Koç için Cuma akşamı sürprizlere açık: Aslan'daki Mars ve Jüpiter flört enerjini yükseltiyor, gülüşün bugün her zamankinden çekici.

Akşam için küçük bir öneri: Planı sen yapma, bu kez bırak karşındaki seçsin. Göreceksin, beklemediğin kadar keyifli bir gece seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…