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Günlük Burç Yorumuna Göre 6 Kasım Cuma Günün Nasıl Geçecek?

C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 6 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 6 Kasım Cuma günü burçları neler bekliyor?

İşte, 6 Kasım Cuma gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın son iş gününde gözlerin bir kişiye çevriliyor: karşındakine. Ay bugün Terazi'de, yani ilişkiler evinde dolaşıyor ve 'ben' yerine 'biz' demeyi her zamankinden kolaylaştırıyor. Sabah biri senden bir sorumluluk üstlenmeni isteyebilir; homurdanmadan kabul edersen günün geri kalanı tatlı tatlı akıp gider.

Öğleden sonra hava iyice yumuşuyor. Partnerinle ya da yakın bir dostunla yapacağın küçük bir sohbet, hafta boyu biriken yorgunluğu bir anda alıp götürebilir. Bekar Koç için Cuma akşamı sürprizlere açık: Aslan'daki Mars ve Jüpiter flört enerjini yükseltiyor, gülüşün bugün her zamankinden çekici.

Akşam için küçük bir öneri: Planı sen yapma, bu kez bırak karşındaki seçsin. Göreceksin, beklemediğin kadar keyifli bir gece seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün masanı topladığında içinde güzel bir rahatlama olacak. Terazi'deki Ay günlük işler alanından geçiyor ve dağınık duran ne varsa düzene sokma isteği veriyor. Yapılacaklar listendeki maddeleri tek tek çizmek sana tuhaf bir mutluluk verecek, kabul et!

Sabah saatlerinde biraz yorgun ya da dalgın hissedebilirsin; acele etme, kahveni yavaş iç. Gün ilerledikçe enerjin toparlanıyor. Yönetici gezegenin Venüs'e doğru ilerleyen Ay, hem bedenine hem ruhuna iyi bakmanı hatırlatıyor. İş çıkışı kısa bir yürüyüş, sevdiğin bir yemek ya da uzun bir duş, kendini ödüllendirmenin en sade yolu.

Aşkta sıcak ve huzurlu bir akşam görünüyor. Partnerli Boğa evde birlikte geçirilen sakin bir Cuma gecesinden keyif alır. Bekar Boğa ise iş yerinde ya da spor salonunda göz göze geldiği birine gülümsemekten çekinmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kalbinin de aklının da keyfi yerinde! Ay Terazi'de, aşk ve eğlence evinde ilerlerken içindeki çocuk oyun oynamak istiyor. Gece yarısından itibaren burcundaki Uranüs'le kurulan uyumlu bağ, güne parlak fikirlerle uyanmanı sağlıyor.

Bir hobiye geri dönmek, bir şey yazmak ya da arkadaşlarınla eğlenceli bir plan kurmak için harika bir gün. Sabah bir arkadaşından gelen ciddi bir talep seni bir an düşündürebilir ama çabucak tatlıya bağlanacak. Aslan'daki Mars ve Jüpiter de kelimelerine ekstra bir çekicilik katıyor, bugün ne söylesen dinleniyor.

Aşkta hava tam bir Cuma havası. Partnerli İkizler için romantik bir akşam yemeği ya da birlikte gülünecek bir film çok iyi gelir. Bekar İkizler ise esprili bir mesajla birinin aklını çelmeyi başarabilir. Cesur ol, bugün şans senden yana.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu Cuma senin için en güzel adres evin. Ay Terazi'de, yuva evinde dolaşırken içindeki 'biraz kendi kabuğuma çekileyim' isteğini besliyor. Evi toplamak, çiçeklere su vermek ya da sevdiğin bir köşeyi yeniden düzenlemek sana beklediğinden fazla huzur verecek.

İş tarafında sabah bir sorumluluk kapını çalabilir; belki yöneticin senden bir konuyu toparlamanı isteyecek. Telaşa gerek yok, bu görevi zarafetle halledeceksin ve emeğin fark edilecek. Öğleden sonra yük hafifliyor, haftayı gönül rahatlığıyla kapatıyorsun.

Para konusunda da güzel bir haber var: Aslan'daki Jüpiter kazanç evinde, emeğinin karşılığını almanı destekliyor. Akşam ailenle ya da en yakın dostunla yapacağın sıcak bir sofra, haftanın en güzel anı olabilir. Kalbini açık tut, sevgi bugün sana evden geliyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda yan yana yürüyen Mars ve Jüpiter seni bu sonbaharın yıldızı yapmaya devam ediyor. Bugün bu ışığı en çok sözlerinle yayıyorsun. Ay Terazi'de, iletişim evinde dolaşırken telefonun çalıyor, mesajlar geliyor ve herkes senin fikrini merak ediyor.

Sabah uzaklarla ilgili bir planda küçük bir aksilik çıkabilir; bir bilet, bir başvuru ya da bir rezervasyon tekrar kontrol gerektirebilir. Moralini bozma, öğleden sonra işler yoluna giriyor. Kardeşinle ya da eski bir arkadaşınla yapacağın kısa bir sohbet de günün en neşeli anlarından biri olacak.

Aşkta cömert ve sıcak bir enerji taşıyorsun. Partnerine yazacağın tatlı bir not ya da beklemediği bir anda yapacağın bir iltifat onu çok mutlu eder. Bekar Aslan, Cuma akşamı sosyal bir ortamda ilgi odağı olmaya hazır olmalı!

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, cüzdanına iyi bakan bir gün seni bekliyor. Ay Terazi'de, para evinde ilerlerken bütçeni dengelemek, birikimini planlamak ya da uzun süredir ertelediğin bir alışverişi akıllıca yapmak için doğru zaman. Venüs de aynı bölgede olduğu için kendine güzel bir şey almak bugün suçluluk değil, hak edilmiş bir ödül gibi hissettirecek.

Sabah ortak bir hesapla, bir borçla ya da partnerinle paylaştığın bir masrafla ilgili ufak bir konuşma gerekebilir. Sakin ve net olursan mesele hemen tatlıya bağlanır. Öğleden sonra kafan rahatlıyor ve haftayı sağlam bir zeminde kapatıyorsun.

Aşkta kendine verdiğin değer bugün çekiciliğini artırıyor. Partnerli Başak, küçük bir hediye ya da özenle hazırlanmış bir akşam yemeğiyle ilişkiye sıcaklık katabilir. Bekar Başak ise kendine iyi baktıkça doğru kişinin dikkatini daha kolay çekecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay bugün senin burcunda ve bu, ışıkların sana çevrildiği anlamına geliyor! Kendini daha güzel, daha canlı ve daha kararlı hissedebilirsin. Aynaya bakıp gülümsemek, yeni bir saç modeli denemek ya da uzun süredir giymediğin o şık parçayı çıkarmak için harika bir gün.

Sabah partnerin ya da bir iş ortağın senden net bir cevap bekleyebilir. Kararsızlığını bir kenara bırakıp içinden geleni söylersen hem sen rahatlarsın hem karşındaki. Gün ilerledikçe Ay burcundaki Venüs'e yaklaşıyor ve tatlı dilin, zarif tavırların bir mıknatıs gibi insanları çekiyor.

Aşkta Cuma akşamı tam sana göre. Partnerli Terazi için romantik bir buluşma, bekar Terazi için ise bir davette yeni bir tanışma kapıda olabilir. Aslan'daki Mars ve Jüpiter sosyal çevrende neşeyi artırıyor; arkadaşlarından gelen davetleri geri çevirme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kendine kulak verme günü. Ay Terazi'de, ruhunun gizli köşelerini temsil eden on ikinci evinde dolaşıyor. Kalabalıktan biraz uzaklaşmak, sessiz bir kahve ya da sevdiğin bir müzikle baş başa kalmak sana tahmin ettiğinden daha iyi gelecek.

Burcundaki Güneş ve Merkür son günlerde kafanda yeni pencereler açtı. Bugün bu yeni bakış açısını sindirme zamanı. Sabah iş yerinde biraz yoğunluk olabilir, ama düzenli ve sakin tavrınla her şeyin üstesinden geliyorsun. Aslan'daki Mars ve Jüpiter kariyer alanında seni destekliyor; emeğinin karşılığını yakında göreceksin.

Aşkta derin ve sessiz bir yakınlık var. Partnerli Akrep, söze gerek kalmadan anlaşabildiği bir akşam geçirebilir. Bekar Akrep ise içindeki romantik hayalleri yazıya dökmeyi denemeli; bu, kalbinin ne istediğini netleştirmenin en güzel yolu.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu Cuma arkadaşlarının günü! Ay Terazi'de, sosyal çevre evinde dolaşırken telefonun boş durmuyor: davetler, grup mesajları, 'hadi buluşalım' teklifleri… Hepsine evet demek istesen de en çok keyif alacağın planı seç, gerisi seni bekler.

Sabah yaratıcı bir projede ya da hobinde biraz daha disiplin gerektiğini fark edebilirsin. Bunu bir engel değil, bir fırsat olarak gör; küçük bir düzenleme seni çok daha ileri taşıyacak. Dokuzuncu evindeki Mars ve Jüpiter ise macera ruhunu ateşliyor. Hafta sonu için bir gezi planı yapmak tam sana göre.

Aşkta neşeli ve hafif bir hava var. Partnerli Yay, birlikte bir arkadaş buluşmasına katılmaktan keyif alır. Bekar Yay ise ortak arkadaşlar aracılığıyla tanışacağı biriyle kahkahalarla dolu bir sohbet yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, haftayı alnının akıyla kapatıyorsun! Ay Terazi'de, kariyer evinde ilerlerken çalışkanlığın ve özenin göz önünde. Bugün bir toplantıda söyleyeceğin bir cümle ya da teslim ettiğin bir iş, beklediğinden çok daha fazla takdir toplayabilir.

Sabah ev ve aile tarafında bir sorumluluk seni biraz meşgul edebilir; belki bir tamirat, belki bir aile büyüğünün ricası. Sakin kalırsan ikisini de dengeli şekilde idare ediyorsun. Öğleden sonra iş ortamında hava yumuşuyor ve iş arkadaşlarınla güzel bir dayanışma hissi doğuyor.

Aşkta Venüs'e yaklaşan Ay sana nazik ve sıcak bir enerji veriyor. Partnerli Oğlak, işten sonra küçük bir sürprizle sevdiğinin yüzünü güldürebilir. Bekar Oğlak ise profesyonel bir ortamda tanıştığı birinin ilgisini fark edebilir. Biraz rahatla, bugün ciddiyetin yanında gülümsemen de çok yakışıyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ufkun bugün genişliyor! Ay Terazi'de, keşif ve yolculuk evinde dolaşırken yeni bir şey öğrenmek, farklı bir şehir hayal etmek ya da ilham veren bir kitaba dalmak sana çok iyi gelecek. Gece yarısından itibaren burcundaki Plüton'la kurulan uyumlu bağ içindeki dönüşüm isteğini cesarete çeviriyor.

Sabah kısa bir yazışmada ya da bir telefon görüşmesinde biraz netlik gerekebilir; söylemek istediğini açıkça ifade ettiğinde her şey çözülüyor. Günün geri kalanı hafif ve ilham dolu. Uzakta yaşayan bir dosttan gelecek bir haber yüzünü güldürebilir.

Aşkta Aslan'daki Mars ve Jüpiter ilişkiler evinde canlılık yaratıyor. Partnerli Kova, hafta sonu için birlikte küçük bir kaçamak planlayabilir. Bekar Kova ise farklı kültürlerden ya da farklı bir şehirden biriyle ilginç bir bağ kurabilir. Merakını takip et, seni güzel yerlere götürecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün duyguların derin ama berrak. Ay Terazi'de, yakınlık ve paylaşım evinde ilerlerken sevdiğin insanlarla aranızdaki bağın gücünü hissediyorsun. Biriyle içten bir sohbet ya da uzun bir sarılma, haftanın tüm yorgunluğunu unutturabilir.

Sabah maddi bir konuda ufak bir düzenleme yapman gerekebilir; bir ödeme, bir fatura ya da bütçende küçük bir ayar. Bunu hemen halledersen günün geri kalanında kafan rahat oluyor. Altıncı evindeki Mars ve Jüpiter ise iş yerinde enerjini yükseltiyor; Cuma olmasına rağmen verimliliğin dikkat çekecek.

Aşkta romantik ve şefkatli bir akşam seni bekliyor. Venüs'e yaklaşan Ay, partnerinle aranızdaki yakınlığı derinleştiriyor. Bekar Balık ise çekici ve gizemli biriyle karşılaşabilir. Sezgilerine güven, bugün kalbin seni doğru yere yönlendiriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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