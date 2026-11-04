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Günlük Burç Yorumuna Göre 5 Kasım Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 5 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 5 Kasım Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 5 Kasım Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah alarm çaldığında içinden 'bugün her şeyi halledeceğim' diye geçirebilirsin, ama gökyüzü sana başka bir tempo öneriyor. Ay günün büyük bölümünde Başak'ın son derecelerinde, altıncı evinde hiçbir gezegene uğramadan ilerliyor. İşler yürür ama yeni başlattığın şeyler beklediğin hızla karşılık vermeyebilir. Günü rutini tamamlamaya, eksik dosyaları kapatmaya ayır.

Akşam 17.55'te Ay Terazi'ye geçerek yedinci evine, yani ilişkiler alanına adım atıyor. Saat 21.35 civarında burcundaki Neptün'le karşıtlık kuruyor. Partnerinden ya da bir iş ortağından gelen bir cümleyi olduğundan farklı anlayabilirsin. Bir şey seni kırdıysa 'Bunu şöyle mi demek istedin?' diye sormak, kapıyı çarpmaktan çok daha iyi sonuç verir. Bekar Koç için akşam saatleri romantik ama biraz da yanıltıcı; ilk izlenime fazla yüklenme.

Gece yarısını geçerken Ay'ın Uranüs ve Plüton'la kurduğu üçgenler kafanı ferahlatıyor. Arkadaş çevrenden gelen bir mesaj ya da aklına düşen yaratıcı bir fikir, günün yorgunluğunu unutturabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, para tarafından başlayalım. İkinci evindeki retro Uranüs bir süredir gelirinde inişli çıkışlı bir tablo çiziyor. Gece yarısından sonra Ay'ın Uranüs'le kurduğu üçgen bu belirsizliğe yaratıcı bir çözüm fısıldayabilir. Belki yan bir iş, belki satmayı düşündüğün bir eşya… Fikri not et, uygulamayı hafta sonuna bırak.

Gündüz saatlerinde Ay beşinci evinde, Başak'ın son derecelerinde yol alıyor ve kimseye uğramadan ilerliyor. Keyif aldığın şeyler bugün kendiliğinden gelmeyebilir; bir hobiye ya da sevdiğin birine bilinçli olarak zaman ayırman gerekiyor. Akşam 17.55'te Ay Terazi'ye, altıncı evine geçince dikkat yeniden işe ve bedenine dönüyor. Ertesi günün planını yapmak, yemeğini düzene sokmak ya da kısa bir yürüyüş seni rahatlatır.

Aşkta yedinci evindeki Güneş ve retro Merkür dünkü buluşmanın izlerini taşıyor. Partnerinle konuştuğunuz konu bugün içinde yerine oturuyor. 21.35 civarındaki Ay–Neptün karşıtlığı on ikinci evini harekete geçirdiği için akşam bir yalnızlık hissi gelebilir. Bunu bir eksiklik değil, dinlenme ihtiyacı olarak gör.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, akşam saatleri kalbin için günün en renkli dilimi. Ay 17.55'te Terazi'ye, yani beşinci evine geçiyor ve gün boyu ağırlaşan havayı birden hafifletiyor. Flört, oyun, bir konser ya da sevdiğin biriyle uzun bir sohbet… Bugün akşam planı yapmak için tam yerinde bir gün. Gece yarısından sonra Ay'ın burcundaki Uranüs'le kurduğu üçgen beklenmedik bir mesajla yüzünü güldürebilir.

Gündüz ise ev gündemde. Ay Başak'ın son derecelerinde, dördüncü evinde hiçbir gezegene uğramadan ilerliyor. Aile içinde bir konu çözülmeden askıda kalabilir; bunu zorla bitirmeye çalışma, kendiliğinden toparlanacak. Evde ufak bir düzenleme yapmak zihnini rahatlatır.

Yalnız 21.35 civarında Ay'ın on birinci evindeki Neptün'le karşıtlık kurduğunu unutma. Arkadaşlarından biri sana bir şey vaat edip unutabilir ya da bir grup planı son anda dağılabilir. Beklentini esnek tut, gecenin tadını bozmasına izin verme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, evine dönme isteğin bugün akşamüstü belirginleşiyor. Ay 17.55'te Terazi'ye, dördüncü evine geçerek yuva, aile ve iç huzur konularını öne çıkarıyor. Retro Venüs de bu alanda olduğu için evde eski bir eşyayı, bir fotoğrafı ya da ailevi bir anıyı yeniden ele alabilirsin. Akşam yemeğini evde, sevdiklerinle yemek iyi gelir.

Gün içinde ise Ay üçüncü evinde, Başak'ın son derecelerinde kimseye uğramadan yol alıyor. Mesajlara geç dönülebilir, bir randevu ertelenebilir. Bunu kişisel algılama; bugün iletişim trafiği herkes için ağır. Önemli bir imza ya da başvuru varsa yarına kaydırmak daha sağlıklı.

Kariyer cephesinde 21.35 civarındaki Ay–Neptün karşıtlığı onuncu evini tetikliyor. İşle ilgili bir belirsizlik ya da üstünden gelen net olmayan bir talimat akşam aklını kurcalayabilir. Gece yarısından sonra Ay'ın sekizinci evindeki Plüton'la kurduğu üçgen ise bu kaygıyı derin bir sezgiye dönüştürüyor: Ne yapman gerektiğini aslında biliyorsun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcunda yan yana ilerleyen Mars ve Jüpiter seni yerinde durduramıyor, ama bugün gökyüzü sana fren yapmayı öğretiyor. Ay gündüz boyunca ikinci evinde, Başak'ın son derecelerinde hiçbir gezegenle bağlantı kurmadan ilerliyor. 

Akşamüstü 17.55'te Ay Terazi'ye, üçüncü evine geçiyor ve sohbet iştahın geri geliyor. Kardeşin, komşun ya da yakın bir arkadaşınla yapacağın kısa bir telefon günün en keyifli anı olabilir. Dünden beri etkisini sürdüren Venüs–Jüpiter sekstili sözlerine çekicilik katmaya devam ediyor.

Aşkta yedinci evindeki Plüton ile gece yarısından sonra kurulan Ay üçgeni ilişkine derinlik katıyor. Partnerli Aslan, gecenin ilerleyen saatlerinde içten bir konuşma yapabilir. Yalnız 21.35 civarındaki Ay–Neptün karşıtlığı dokuzuncu evini etkilediği için uzak planlar, seyahat ya da eğitimle ilgili büyük hayalleri bu akşam kesinleştirme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay burcundaki son saatlerini geçiriyor ve bunlar sessiz saatler. Sabahtan akşamüstüne kadar Ay hiçbir gezegenle açı kurmuyor. Bu yüzden içinde 'bir şeyler eksik' hissi olabilir ama aslında sadece dinlenme ihtiyacı. Kendinden fazla şey beklemeden, yapılacaklar listesinde sadece üç maddeye odaklan.

17.55'te Ay Terazi'ye, ikinci evine geçiyor. Bütçeni, harcama alışkanlıklarını ve kendine verdiğin değeri yeniden tartıyorsun. Retro Venüs de aynı evde olduğu için geçmişte yaptığın bir harcamadan ders çıkarabilir, ya da birinden alacağını hatırlayabilirsin. Gece yarısından sonra Ay'ın onuncu evindeki Uranüs'le kurduğu üçgen kariyerinle ilgili yaratıcı bir gelir fikri getirebilir.

İlişkilerde dikkat etmen gereken saat 21.35 civarı. Ay sekizinci evindeki Neptün'le karşıtlık kurarken ortak paralar, güven ya da yakınlık konusunda belirsiz bir his oluşabilir. Partnerine sorular sorarken suçlayıcı olmamaya özen göster. Bekar Başak ise bu akşam gizemli birinden etkilenebilir; acele etme, zaman her şeyi netleştirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, akşam 17.55'te Ay senin burcuna geçiyor ve sanki uzun bir aradan sonra eve dönüyorsun. Gün boyu on ikinci evinde, Başak'ın son derecelerinde kimseye uğramadan ilerleyen Ay seni biraz içine kapattı. Şimdi duyguların yüzeye çıkıyor, ne istediğini daha net hissediyorsun. Burcundaki retro Venüs'e doğru yaklaşan Ay, aynaya bakıp kendine şefkat göstermen için güzel bir zemin hazırlıyor.

Ancak 21.35 civarında Ay yedinci evindeki Neptün'le karşıtlık kuruyor. Partnerinin ya da yakın bir arkadaşının sözleri ile davranışları arasında bir uyumsuzluk görebilirsin. Hemen hüküm verme; bu akşam herkes biraz bulanık. Bekar Terazi ise romantik bir hayale kapılabilir, ama gerçeklikle hayali ayırmayı unutma.

Gece yarısından sonra Ay'ın beşinci evindeki Plüton ve dokuzuncu evindeki Uranüs'le kurduğu üçgenler yaratıcılığını ateşliyor. Yazmak, çizmek ya da yeni bir proje kurgulamak için gece saatleri ilham dolu.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, dün burcunda gerçekleşen Güneş–Merkür kavuşumunun etkisi bugün de sürüyor. Kafanın içi daha berrak, kendinle ilgili bir gerçeği kabul ettin ya da etmek üzeresin. Bu yeni bakışı hemen eyleme dökmeye çalışma; Merkür hâlâ geri hareket ediyor ve sindirmek için zamana ihtiyacın var.

Gün içinde Ay on birinci evinde, Başak'ın son derecelerinde ilerliyor ve hiçbir gezegene uğramıyor. Arkadaşlarınla yapılan planlar havada kalabilir, bir grup sohbeti sessizleşebilir. Akşam 17.55'te Ay Terazi'ye, on ikinci evine geçiyor ve seni içe dönmeye davet ediyor. Bu akşam kalabalık yerine kendi alanını seç.

Sağlık ve iş düzeni için önemli saat 21.35 civarı. Ay altıncı evindeki Neptün'le karşıtlık kurarken yorgunluğun artabilir ya da bir iş detayını gözden kaçırabilirsin. Ekranı erken kapatmak ve uykuna öncelik vermek ertesi güne çok daha güçlü başlamanı sağlar. Gece yarısından sonra Ay'ın sekizinci evindeki Uranüs'le kurduğu üçgen ise rüyalarına ilginç işaretler taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, iş yerinde bugün sabır sınavı var. Ay onuncu evinde, Başak'ın son derecelerinde gün boyu hiçbir gezegenle bağlantı kurmadan ilerliyor. Beklediğin bir onay gecikebilir, toplantılar uzayıp sonuçsuz kalabilir. Bu senin performansınla ilgili değil; gökyüzü herkes için duraklama modunda. Üstlerinle ilgili önemli konuşmaları yarına bırak.

17.55'te Ay Terazi'ye, on birinci evine geçince sosyal hayatın canlanıyor. Bir arkadaş daveti, bir grup sohbeti ya da yeni tanışılacak insanlar akşamına renk katabilir. Retro Venüs de bu evde olduğu için eski bir dostla yeniden bağ kurabilirsin. Dokuzuncu evindeki Mars ve Jüpiter seni macera arayışına itse de akşamı yakın çevrenle geçirmek daha keyifli.

Aşkta 21.35 civarındaki Ay–Neptün karşıtlığı beşinci evini etkiliyor. Flörtte idealize etme eğilimin artıyor; karşındaki kişinin gerçekten kim olduğunu görmek için zaman tanı. Gece yarısından sonra yedinci evindeki Uranüs'le kurulan Ay üçgeni partnerli Yay'a sürpriz bir yakınlık getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, akşamüstü kariyer alanında bir kıpırtı var. Ay 17.55'te Terazi'ye, onuncu evine geçiyor ve görünürlüğünü artırıyor. Retro Venüs de aynı evde olduğu için geçmişte üzerinde çalıştığın bir iş yeniden gündeme gelebilir, ya da eski bir iş bağlantısı seni hatırlayabilir. Bu fırsatı değerlendirmek için kendini tanıtmaya hazır ol.

Gün boyunca ise Ay dokuzuncu evinde, Başak'ın son derecelerinde kimseye uğramadan ilerliyor. Eğitim, seyahat ya da resmi işlerle ilgili bir süreç yerinde sayabilir. Telaşlanma; bu sadece geçici bir duraklama. Öğleden sonrayı okumak, araştırmak ya da plan yapmak için kullan.

Ev ve aile konularında 21.35 civarı hassas. Ay dördüncü evindeki Neptün'le karşıtlık kurarken iş ile ev arasında kaldığını hissedebilirsin. Ailenden biri senden belirsiz bir şey bekleyebilir; net bir soru sorman işleri kolaylaştırır. Gece yarısından sonra ikinci evindeki Plüton'la kurulan Ay üçgeni ise maddi konularda derin bir güven hissi getiriyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gecenin geç saatleri senin için ilham saati. Gece yarısını geçerken Ay burcundaki Plüton ve beşinci evindeki Uranüs'le art arda üçgen kuruyor. Kafandaki eski bir fikir birden yeni bir biçim kazanabilir, yaratıcı bir projeye dair beklenmedik bir çözüm bulabilirsin. Telefonunun not uygulaması bu gece en iyi arkadaşın.

Gündüz saatleri daha ağır akıyor. Ay sekizinci evinde, Başak'ın son derecelerinde hiçbir gezegenle bağlantı kurmadan ilerliyor. Ortak para, borç ya da vergi konularında bir yanıt bekliyorsan bugün gelmeyebilir. 17.55'te Ay Terazi'ye, dokuzuncu evine geçince ufkun açılıyor. Uzaktaki biriyle konuşmak, bir kursa göz atmak ya da yeni bir yolculuk hayal etmek seni canlandırır.

İletişimde 21.35 civarına dikkat. Ay üçüncü evindeki Neptün'le karşıtlık kurarken bir mesajı yanlış okuyabilir ya da söylediğin bir şey farklı yorumlanabilir. Partnerine önemli bir şey söyleyeceksen yüz yüze konuş. Bekar Kova ise çevrimiçi bir sohbette tanıştığı kişiyle hızlı bağ kurmadan önce biraz daha gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yönetici gezegenin Neptün bu akşam başrolde. 21.35 civarında Ay, ikinci evindeki Neptün'le karşıtlık kuruyor. Para konusunda bir hayal kırıklığı ya da beklenmedik bir masraf seni bir an sarsabilir. Bugün 'bu fırsat kaçmaz' diyen tekliflere karşı özellikle temkinli ol. Gerçek fırsatlar bir gece beklemekten zarar görmez.

Gün boyunca Ay yedinci evinde, Başak'ın son derecelerinde kimseye uğramadan ilerliyor. Partnerinden ya da yakın bir dostundan beklediğin dönüş gelmeyebilir; bunu sevgisizlik olarak yorumlama. 17.55'te Ay Terazi'ye, sekizinci evine geçiyor ve duygusal derinlik artıyor. Retro Venüs de bu evde olduğu için geçmiş bir ilişkiden kalan bir duygu akşam seni ziyaret edebilir.

Gece yarısından sonra Ay'ın dördüncü evindeki Uranüs'le kurduğu üçgen evde ferahlatıcı bir değişiklik fikri getirebilir. Mobilyaların yerini değiştirmek bile ruh halini tazeler. Dünkü Güneş–Merkür kavuşumunun dokuzuncu evindeki etkisi ise inançlarını sorgulatmaya devam ediyor; açık fikirli kal.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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